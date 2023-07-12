Боты запустили фейк о проблемах с выплатами на детей в Запорожье

12 июля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Запорожской области выплаты на детей получает 41 101 семья, сообщили в минсоцтруда Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Комментарии ботов в Telegram запустили фейк о якобы проблемах с выплатами при рождении ребенка в Запорожской области. В министерстве труда и социальной защиты региона напомнили, что за рождение ребенка полагается 20 тысяч рублей, а выплаты на детей в Запорожье сейчас получает 41 101 семья. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Женщины территории Запорожской области жалуются, что вместо 20 тысяч рублей помощи выдали 1000 рублей и пачку памперсов», — пишут украинские telegram-каналы. Все они ссылаются на комментарии якобы двух женщин. В telegram-канале минсоцтруда размещен пост, в котором отмечается, что оба комментария были написаны ботами «Оксана» и «Наталия», которые спустя несколько часов поменяли свои имена на «Сергей» и «Кирилл». Комментарии были написаны под сюжетом о том, как получить выплату при рождении ребенка. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право жителям новых регионов РФ получать материнский капитал. Он распространяется на детей, рожденных после 2007 года.

Комментарии ботов в Telegram запустили фейк о якобы проблемах с выплатами при рождении ребенка в Запорожской области. В министерстве труда и социальной защиты региона напомнили, что за рождение ребенка полагается 20 тысяч рублей, а выплаты на детей в Запорожье сейчас получает 41 101 семья. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Женщины территории Запорожской области жалуются, что вместо 20 тысяч рублей помощи выдали 1000 рублей и пачку памперсов», — пишут украинские telegram-каналы. Все они ссылаются на комментарии якобы двух женщин. В telegram-канале минсоцтруда размещен пост, в котором отмечается, что оба комментария были написаны ботами «Оксана» и «Наталия», которые спустя несколько часов поменяли свои имена на «Сергей» и «Кирилл». Комментарии были написаны под сюжетом о том, как получить выплату при рождении ребенка. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право жителям новых регионов РФ получать материнский капитал. Он распространяется на детей, рожденных после 2007 года.