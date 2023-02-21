В России увеличится число получателей маткапитала

21 февраля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Изменения вступят в силу с 1 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Жители Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут получить материнский капитал на детей, рожденных после 2007 года. Такое заявление в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию сделал президент РФ Владимир Путин. «Предлагаю предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом с 2007 года», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU . Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. С 2023 года выплата за рождение первенца составит 589,5 тысячи рублей, за второго ребенка семьи получат 779 тысяч, а те, кто ранее уже получал выплату, получат доплату в 189,5 тысячи. Выплата на первого ребенка распространяется на рожденных после 2020 года, на второго — после 2007-го. Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье вошли в состав РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года. С 1 марта на жителей этих регионов будут распространяться все выплаты и пособия, предусмотренные в России.

Жители Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут получить материнский капитал на детей, рожденных после 2007 года. Такое заявление в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию сделал президент РФ Владимир Путин. «Предлагаю предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом с 2007 года», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. С 2023 года выплата за рождение первенца составит 589,5 тысячи рублей, за второго ребенка семьи получат 779 тысяч, а те, кто ранее уже получал выплату, получат доплату в 189,5 тысячи. Выплата на первого ребенка распространяется на рожденных после 2020 года, на второго — после 2007-го. Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье вошли в состав РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года. С 1 марта на жителей этих регионов будут распространяться все выплаты и пособия, предусмотренные в России.