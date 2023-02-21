В России увеличится число получателей маткапитала

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Изменения вступят в силу с 1 марта Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Жители Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут получить материнский капитал на детей, рожденных после 2007 года. Такое заявление в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию сделал президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом с 2007 года», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. С 2023 года выплата за рождение первенца составит 589,5 тысячи рублей, за второго ребенка семьи получат 779 тысяч, а те, кто ранее уже получал выплату, получат доплату в 189,5 тысячи. Выплата на первого ребенка распространяется на рожденных после 2020 года, на второго — после 2007-го.

Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье вошли в состав РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года. С 1 марта на жителей этих регионов будут распространяться все выплаты и пособия, предусмотренные в России.

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Жители Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут получить материнский капитал на детей, рожденных после 2007 года. Такое заявление в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию сделал президент РФ Владимир Путин. «Предлагаю предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом с 2007 года», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. С 2023 года выплата за рождение первенца составит 589,5 тысячи рублей, за второго ребенка семьи получат 779 тысяч, а те, кто ранее уже получал выплату, получат доплату в 189,5 тысячи. Выплата на первого ребенка распространяется на рожденных после 2020 года, на второго — после 2007-го. Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье вошли в состав РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года. С 1 марта на жителей этих регионов будут распространяться все выплаты и пособия, предусмотренные в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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