Губернатор Моор пообещал поддержку главе ХМАО Комаровой

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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, моор александр, комарова наталья
Александр Моор пообещал главе ХМАО Наталье Комаровой поддержку в развитии совместных проектов Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор пообещал главе ХМАО Наталье Комаровой любую поддержку в развитии совместных проектов. Это заявление он сделал на форуме «Команда Югры», который проходит в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

«Подход, который вы исповедуете — „работаем командно, работаем вместе“, — подарит вам много новых и интересных проектов. Ну, а мы как соседи, добрые друзья и, безусловно, надежные партнеры всегда готовы вместе с вами включиться в эти совместные проекты и начинания», — заявил Моор, обращаясь к губернатору Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что последний раз Моор приезжал в Югру в начале июня на празднование Дня России. Тогда тюменский губернатор и глава ХМАО Комарова после завершения официальной части праздника станцевали вальс в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы».

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Тюменский губернатор Александр Моор пообещал главе ХМАО Наталье Комаровой любую поддержку в развитии совместных проектов. Это заявление он сделал на форуме «Команда Югры», который проходит в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «Подход, который вы исповедуете — „работаем командно, работаем вместе“, — подарит вам много новых и интересных проектов. Ну, а мы как соседи, добрые друзья и, безусловно, надежные партнеры всегда готовы вместе с вами включиться в эти совместные проекты и начинания», — заявил Моор, обращаясь к губернатору Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что последний раз Моор приезжал в Югру в начале июня на празднование Дня России. Тогда тюменский губернатор и глава ХМАО Комарова после завершения официальной части праздника станцевали вальс в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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