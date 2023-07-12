Губернатор Моор пообещал поддержку главе ХМАО Комаровой

Тюменский губернатор Александр Моор пообещал главе ХМАО Наталье Комаровой любую поддержку в развитии совместных проектов. Это заявление он сделал на форуме «Команда Югры», который проходит в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.
«Подход, который вы исповедуете — „работаем командно, работаем вместе“, — подарит вам много новых и интересных проектов. Ну, а мы как соседи, добрые друзья и, безусловно, надежные партнеры всегда готовы вместе с вами включиться в эти совместные проекты и начинания», — заявил Моор, обращаясь к губернатору Югры.
Ранее URA.RU рассказывало, что последний раз Моор приезжал в Югру в начале июня на празднование Дня России. Тогда тюменский губернатор и глава ХМАО Комарова после завершения официальной части праздника станцевали вальс в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы».
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