Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова станцевали вальс после завершения официальной части празднования Дня России в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы». Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова после официальной части вместе с югорчанами отмечают День России», — указано в публикации. На видео главы регионов вальсируют под песню «Россия — это мы».
Губернаторы Тюменской области и ХМАО решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами. Таким образом они развеяли слухи о наличии якобы имеющихся между ними противоречий.
Ранее URA.RU писало о публичной поддержке Моора губернатором Югры перед выборами губернатора Тюменской области. Комарова обратилась к жителям ХМАО и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске.
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