Губернаторы ХМАО и Тюменской области станцевали вальс. Видео

12 июня 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Губернаторы решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова станцевали вальс после завершения официальной части празднования Дня России в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы». Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова после официальной части вместе с югорчанами отмечают День России», — указано в публикации. На видео главы регионов вальсируют под песню «Россия — это мы». Губернаторы Тюменской области и ХМАО решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами. Таким образом они развеяли слухи о наличии якобы имеющихся между ними противоречий. Ранее URA.RU писало о публичной поддержке Моора губернатором Югры перед выборами губернатора Тюменской области. Комарова обратилась к жителям ХМАО и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова станцевали вальс после завершения официальной части празднования Дня России в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы». Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова после официальной части вместе с югорчанами отмечают День России», — указано в публикации. На видео главы регионов вальсируют под песню «Россия — это мы». Губернаторы Тюменской области и ХМАО решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами. Таким образом они развеяли слухи о наличии якобы имеющихся между ними противоречий. Ранее URA.RU писало о публичной поддержке Моора губернатором Югры перед выборами губернатора Тюменской области. Комарова обратилась к жителям ХМАО и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске.