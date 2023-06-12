Губернаторы ХМАО и Тюменской области станцевали вальс. Видео

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Визит кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора. Нижневартовск, моор александр, улыбка, объятия, комарова наталья
Губернаторы решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова станцевали вальс после завершения официальной части празднования Дня России в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы». Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова после официальной части вместе с югорчанами отмечают День России», — указано в публикации. На видео главы регионов вальсируют под песню «Россия — это мы».

Губернаторы Тюменской области и ХМАО решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами. Таким образом они развеяли слухи о наличии якобы имеющихся между ними противоречий.

Ранее URA.RU писало о публичной поддержке Моора губернатором Югры перед выборами губернатора Тюменской области. Комарова обратилась к жителям ХМАО и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова станцевали вальс после завершения официальной части празднования Дня России в Ханты-Мансийске под песню «Россия — это мы». Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова после официальной части вместе с югорчанами отмечают День России», — указано в публикации. На видео главы регионов вальсируют под песню «Россия — это мы». Губернаторы Тюменской области и ХМАО решили на публике подчеркнуть добрососедские отношения между регионами. Таким образом они развеяли слухи о наличии якобы имеющихся между ними противоречий. Ранее URA.RU писало о публичной поддержке Моора губернатором Югры перед выборами губернатора Тюменской области. Комарова обратилась к жителям ХМАО и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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