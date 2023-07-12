Жители пермского города из-за жары остались без воды

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Воду будут отключать ежедневно с 22 до 6 Фото:

В городе Оса (Пермский край) и в окрестных деревнях и селах будут ежедневно отключать водоснабжение на ночь. Причиной является жара и вызванный ей слабый напор воды, сообщает администрация Осинского округа.

«В связи со слабым напор и отсутствием воды на верхних этажах многоквартирных домов с 12 июня ежедневно с 22:00 до 6:00 воду будут отключать», — сообщает мэрия. Отключать воду будут в Осе, селах Крылово, Гамицы, Устиново, деревнях Петухова, Симаково, Тишкова, Сергеева и поселке Светлый.

Из-за жары отсутствия осадков в округе резко снизился запас питьевой воды. Также снизился уровень водоносного слоя в районе водозабора «Тулва», из-за чего стало невозможно добывать питьевую воду в полном объеме. Пришедшая в Пермский край в начале июля жара стала причиной засухи и гибели урожая в некоторых территориях региона. Из-за аномальной погоды начала мелеть Кама. Синоптики прогнозировали, что сильная жара ненадолго отступит из региона уже на неделе.

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В городе Оса (Пермский край) и в окрестных деревнях и селах будут ежедневно отключать водоснабжение на ночь. Причиной является жара и вызванный ей слабый напор воды, сообщает администрация Осинского округа. «В связи со слабым напор и отсутствием воды на верхних этажах многоквартирных домов с 12 июня ежедневно с 22:00 до 6:00 воду будут отключать», — сообщает мэрия. Отключать воду будут в Осе, селах Крылово, Гамицы, Устиново, деревнях Петухова, Симаково, Тишкова, Сергеева и поселке Светлый. Из-за жары отсутствия осадков в округе резко снизился запас питьевой воды. Также снизился уровень водоносного слоя в районе водозабора «Тулва», из-за чего стало невозможно добывать питьевую воду в полном объеме. Пришедшая в Пермский край в начале июля жара стала причиной засухи и гибели урожая в некоторых территориях региона. Из-за аномальной погоды начала мелеть Кама. Синоптики прогнозировали, что сильная жара ненадолго отступит из региона уже на неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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