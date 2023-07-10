В Пермский край на неделе придут похолодание и дожди

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Похолодание принесет с собой дожди Фото:

В Пермском крае с четверга 13 июля начнется похолодание. Температура упадет до +18 градусов, также ожидаются дожди, сообщает telegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В четверг 13 июля резко похолодает в связи с прохождением холодного фронта через регион. Он же принесет дожди в центральные районы ночью (в том числе Пермь), в северные районы — в первой половине дня, сопровождаемые град и шквалом», — сообщается в telegram-канале. Дожди выпадут и днем, возможно с грозами.

Температура воздуха днем в четверг составит от +18 до +23 градусов. В пятницу потеплеет до +19, +24 градусов. Сильные дожди ожидаются на севере края, на остальной части региона существенных осадков не ожидается. По предварительным данным жара вернется 20 июля.

В Пермском крае уже больше недели держится жаркая погода. Из-за нее обмелела Кама, а в отдельных территориях был установлен режим ЧС. Жара вынудила пермяков массово идти на пляжи и купаться в водоемах, где это запрещено.

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В Пермском крае с четверга 13 июля начнется похолодание. Температура упадет до +18 градусов, также ожидаются дожди, сообщает telegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В четверг 13 июля резко похолодает в связи с прохождением холодного фронта через регион. Он же принесет дожди в центральные районы ночью (в том числе Пермь), в северные районы — в первой половине дня, сопровождаемые град и шквалом», — сообщается в telegram-канале. Дожди выпадут и днем, возможно с грозами. Температура воздуха днем в четверг составит от +18 до +23 градусов. В пятницу потеплеет до +19, +24 градусов. Сильные дожди ожидаются на севере края, на остальной части региона существенных осадков не ожидается. По предварительным данным жара вернется 20 июля. В Пермском крае уже больше недели держится жаркая погода. Из-за нее обмелела Кама, а в отдельных территориях был установлен режим ЧС. Жара вынудила пермяков массово идти на пляжи и купаться в водоемах, где это запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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