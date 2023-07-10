В Пермский край на неделе придут похолодание и дожди

Похолодание принесет с собой дожди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае с четверга 13 июля начнется похолодание. Температура упадет до +18 градусов, также ожидаются дожди, сообщает telegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В четверг 13 июля резко похолодает в связи с прохождением холодного фронта через регион. Он же принесет дожди в центральные районы ночью (в том числе Пермь), в северные районы — в первой половине дня, сопровождаемые град и шквалом», — сообщается в telegram-канале. Дожди выпадут и днем, возможно с грозами.

Температура воздуха днем в четверг составит от +18 до +23 градусов. В пятницу потеплеет до +19, +24 градусов. Сильные дожди ожидаются на севере края, на остальной части региона существенных осадков не ожидается. По предварительным данным жара вернется 20 июля.

В Пермском крае уже больше недели держится жаркая погода. Из-за нее обмелела Кама, а в отдельных территориях был установлен режим ЧС. Жара вынудила пермяков массово идти на пляжи и купаться в водоемах, где это запрещено.