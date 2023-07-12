Handelsblatt: ФРГ отказалась строить центр ремонта танков Leopard для ВСУ

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У ФРГ и Польши возник спор по поводу ремонта танков ВСУ, пишет Handelsblatt Фото:
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Разногласия между Германией и Польшей по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard, использующихся на Украине, остались неразрешенными. Об этом пишет газета Handelsblatt. На данный момент ФРГ отказывается оказывать подобную меру помощи Киеву.

«ФРГ отказалась от идеи создания в Польше центра по ремонту танков, которые получили повреждения во время конфликта на Украине», — говорится в материале газеты. Там добавили, что официальное объявление о причинах отказа будет сделано в ближайшие дни. ФРГ считает, что польская сторона выставляет завышенные ценовые ожидания, заключили в газете.

Ранее стало известно о разногласиях между оборонными предприятиями Германии и Польши относительно стоимости обслуживания танков Leopard для Украины. Польское предприятие требует более 100 000 евро за «первоначальную диагностику» танков. В Германии такие работы обычно стоят около 12 000 евро. Также стало известно, что крупнейший польский завод признался в проблемах с обслуживанием украинских танков Т-64, передает «Утро.ру».

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Разногласия между Германией и Польшей по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard, использующихся на Украине, остались неразрешенными. Об этом пишет газета Handelsblatt. На данный момент ФРГ отказывается оказывать подобную меру помощи Киеву. «ФРГ отказалась от идеи создания в Польше центра по ремонту танков, которые получили повреждения во время конфликта на Украине», — говорится в материале газеты. Там добавили, что официальное объявление о причинах отказа будет сделано в ближайшие дни. ФРГ считает, что польская сторона выставляет завышенные ценовые ожидания, заключили в газете. Ранее стало известно о разногласиях между оборонными предприятиями Германии и Польши относительно стоимости обслуживания танков Leopard для Украины. Польское предприятие требует более 100 000 евро за «первоначальную диагностику» танков. В Германии такие работы обычно стоят около 12 000 евро. Также стало известно, что крупнейший польский завод признался в проблемах с обслуживанием украинских танков Т-64, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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