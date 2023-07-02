Германия и Польша поссорились из-за обслуживания ВСУ

ОПК Польши и Германии спорят из-за стоимости обслуживания танков Leopard для Украины

02 июля 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Польша и Германия не могут договориться о стоимости обслуживания Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между оборонными предприятиями Германии и Польши возникли разногласия, касающиеся цен за обслуживание танков Leopard для Украины. Контракт между концернами Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Krauss-Maffei Wegmann с Rheinmetall до сих пор не заключен, передает Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую „первоначальную диагностику“ танков. В Германии для этого диагноза обычно стоит всего около 12 000 евро», — написали в издании. Также польское предприятие не намерено давать гарантии на ремонт военной техники. В материале также указали на политические разногласия между польской и германской сторонами. Варшава нередко обвиняет Берлин в намеренной задержки поставок вооружения Киеву. «Кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», — заключили в статье. Ранее, 27 марта на Украину прибыла первая партия Leopard из Германии. Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому еще четыре немецких танка, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер Владимир Путин заявлял, что несколько единиц Leopard уже уничтожены армией РФ. Потерю танков подтвердил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Между оборонными предприятиями Германии и Польши возникли разногласия, касающиеся цен за обслуживание танков Leopard для Украины. Контракт между концернами Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Krauss-Maffei Wegmann с Rheinmetall до сих пор не заключен, передает Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую „первоначальную диагностику“ танков. В Германии для этого диагноза обычно стоит всего около 12 000 евро», — написали в издании. Также польское предприятие не намерено давать гарантии на ремонт военной техники. В материале также указали на политические разногласия между польской и германской сторонами. Варшава нередко обвиняет Берлин в намеренной задержки поставок вооружения Киеву. «Кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», — заключили в статье. Ранее, 27 марта на Украину прибыла первая партия Leopard из Германии. Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому еще четыре немецких танка, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер Владимир Путин заявлял, что несколько единиц Leopard уже уничтожены армией РФ. Потерю танков подтвердил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет деловое издание «Взгляд».