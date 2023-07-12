В Свердловской области откроют предприятие за 21 млрд и на 300 рабочих мест

В Верхней Салде (Свердловская область) на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» построят сортопрокатное производство, где будут делать титановую продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Реализацией проекта займется «ВСМПО — Новые технологии» — дочернее предприятие корпорации ВСМПО-АВИСМА и «Титановой долины», сообщили в пресс-службе компании.
«На сортопрокатном производстве будет создано более 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 21 миллиарда рублей. Планируемая площадь производственного комплекса — 50 000 кв. метров. Появление новых мощностей позволит наладить серийное производство новой титановой продукции малого диаметра с высоким качеством поверхности для перспективных проектов в авиации, судостроении и медицине, что обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности», — рассказали в корпорации.
Реализация проекта начнется уже в этом году, старт производства запланирован на 2027 год. Инвестиции в проект составят больше 21 млрд рублей. Ранее на ВСМПО-АВИСМА открыли цех механической обработки готовый изделий из титана. Его стоимость составила 3,2 млрд рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.