В Свердловской области откроют предприятие за 21 млрд и на 300 рабочих мест

12 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дочернее предприятие ВСМПО-Ависма откроет сортопрокатное производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» построят сортопрокатное производство, где будут делать титановую продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Реализацией проекта займется «ВСМПО — Новые технологии» — дочернее предприятие корпорации ВСМПО-АВИСМА и «Титановой долины», сообщили в пресс-службе компании. «На сортопрокатном производстве будет создано более 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 21 миллиарда рублей. Планируемая площадь производственного комплекса — 50 000 кв. метров. Появление новых мощностей позволит наладить серийное производство новой титановой продукции малого диаметра с высоким качеством поверхности для перспективных проектов в авиации, судостроении и медицине, что обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности», — рассказали в корпорации. Реализация проекта начнется уже в этом году, старт производства запланирован на 2027 год. Инвестиции в проект составят больше 21 млрд рублей. Ранее на ВСМПО-АВИСМА открыли цех механической обработки готовый изделий из титана. Его стоимость составила 3,2 млрд рублей.

В Верхней Салде (Свердловская область) на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» построят сортопрокатное производство, где будут делать титановую продукции малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. Реализацией проекта займется «ВСМПО — Новые технологии» — дочернее предприятие корпорации ВСМПО-АВИСМА и «Титановой долины», сообщили в пресс-службе компании. «На сортопрокатном производстве будет создано более 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 21 миллиарда рублей. Планируемая площадь производственного комплекса — 50 000 кв. метров. Появление новых мощностей позволит наладить серийное производство новой титановой продукции малого диаметра с высоким качеством поверхности для перспективных проектов в авиации, судостроении и медицине, что обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности», — рассказали в корпорации. Реализация проекта начнется уже в этом году, старт производства запланирован на 2027 год. Инвестиции в проект составят больше 21 млрд рублей. Ранее на ВСМПО-АВИСМА открыли цех механической обработки готовый изделий из титана. Его стоимость составила 3,2 млрд рублей.