Курганцы просят запретить парковку дальнобойщикам в поселке

13 июля 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Шум и выхлопные газы мешают жителям поселка Балки отдыхать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Балки просят власти запретить остановку большегрузам на дороге Курган-Звериноголовское, которая находится неподалеку. Об этом местный житель пишет на портале «Обратись». «Прошу рассмотреть вопрос о запрете остановки на участке автодороги от поворота на поселок Балки до моста через реку Утяк в сторону Звериноголовского, и от моста через Утяк до поворота на Балки в сторону Кургана», — пишет в обращении курганец. Также он рассказывает, что в районе поселка регулярно останавливаются дальнобойщики и стоят с включенными двигателями. Со слов обратившегося, жителям мешают выхлопные газы и шум. Кроме того, загрязняется придорожная территория. Трасса 37А-0002 Курган — Звериноголовское, на которой расположен поселок, является автодорогой регионального значения. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских в комментарии корреспонденту ответил, что ввести запрет на стоянку на трассе невозможно. «Гражданин едет. Он, наоборот, останавливается в населенном пункте поспать, чтобы ничего с ним не случилось на трассе. Чтобы никто его не ограбил», — ответил Язовских. Глава отметил, что существует закон, согласно которому стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена. Речь идет о пункте 17.2 правил дорожного движения о движении в жилых районах.



Корреспондентом URA.RU был направлен запрос о проблеме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщило, что вход на пляж на Голубых озерах в Кургане закрыли после жалобы курганцев. Ограничение будет действовать на время проведения работ по благоустройству в рамках инвестиционного проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Балки просят власти запретить остановку большегрузам на дороге Курган-Звериноголовское, которая находится неподалеку. Об этом местный житель пишет на портале «Обратись». «Прошу рассмотреть вопрос о запрете остановки на участке автодороги от поворота на поселок Балки до моста через реку Утяк в сторону Звериноголовского, и от моста через Утяк до поворота на Балки в сторону Кургана», — пишет в обращении курганец. Также он рассказывает, что в районе поселка регулярно останавливаются дальнобойщики и стоят с включенными двигателями. Со слов обратившегося, жителям мешают выхлопные газы и шум. Кроме того, загрязняется придорожная территория. Трасса 37А-0002 Курган — Звериноголовское, на которой расположен поселок, является автодорогой регионального значения. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских в комментарии корреспонденту ответил, что ввести запрет на стоянку на трассе невозможно. «Гражданин едет. Он, наоборот, останавливается в населенном пункте поспать, чтобы ничего с ним не случилось на трассе. Чтобы никто его не ограбил», — ответил Язовских. Глава отметил, что существует закон, согласно которому стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена. Речь идет о пункте 17.2 правил дорожного движения о движении в жилых районах. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос о проблеме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщило, что вход на пляж на Голубых озерах в Кургане закрыли после жалобы курганцев. Ограничение будет действовать на время проведения работ по благоустройству в рамках инвестиционного проекта.