Пляж в районе Голубых озер благоустроят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пляж на Голубых озерах в Кургане будет закрыт для отдыхающих на время проведения работ по благоустройству в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщил гендиректор ООО «ПАВА» Петр Протопопов. Компания выступает подрядчиком у ООО «СибТур».

«Во время стройки будем делать ограничение для пребывания здесь граждан, в целях безопасности граждан и нашей [безопасности]. Пребывание на водоеме будет ограничено. Когда откроемся, пусть все приходят — будем рады», — сказал Протопопов пресс-службе администрации города Кургана. На какой срок будет ограничен доступ к пляжу и озеру, не уточняется.

Гендиректор отметил, что на территории Голубых озер в рамках проекта планируется строительство гостиницы на 300 мест, горячего источника, фонтана, а также до 20 домиков для отдыха. В настоящее время проведена чистка водоема, ведется благоустройство пляжа. На сроки работ повлиял пожароопасный период.

Ранее URA.RU писало, что курганцы на Голубых озерах возмутились работой трактора, который сгребал песок на отдыхающих. Курганский скульптор Ольга Красношеина опубликовала видео работ, заявив, что они организованы небезопасно для людей. ООО «СибТур» планирует инвестировать в развитие зоны отдыха Голубые озера 100 млн рублей, срок реализации проекта — 4,5 года.