Подрядчик закрыл вход на пляж «Голубые озера» после жалобы курганцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Голубые озёра. Курган, пляж, купание, лето, озеро, пляж голубые озера
Пляж в районе Голубых озер благоустроят Фото:

Пляж на Голубых озерах в Кургане будет закрыт для отдыхающих на время проведения работ по благоустройству в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщил гендиректор ООО «ПАВА» Петр Протопопов. Компания выступает подрядчиком у ООО «СибТур».

«Во время стройки будем делать ограничение для пребывания здесь граждан, в целях безопасности граждан и нашей [безопасности]. Пребывание на водоеме будет ограничено. Когда откроемся, пусть все приходят — будем рады», — сказал Протопопов пресс-службе администрации города Кургана. На какой срок будет ограничен доступ к пляжу и озеру, не уточняется.

Гендиректор отметил, что на территории Голубых озер в рамках проекта планируется строительство гостиницы на 300 мест, горячего источника, фонтана, а также до 20 домиков для отдыха. В настоящее время проведена чистка водоема, ведется благоустройство пляжа. На сроки работ повлиял пожароопасный период.

Ранее URA.RU писало, что курганцы на Голубых озерах возмутились работой трактора, который сгребал песок на отдыхающих. Курганский скульптор Ольга Красношеина опубликовала видео работ, заявив, что они организованы небезопасно для людей. ООО «СибТур» планирует инвестировать в развитие зоны отдыха Голубые озера 100 млн рублей, срок реализации проекта — 4,5 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пляж на Голубых озерах в Кургане будет закрыт для отдыхающих на время проведения работ по благоустройству в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщил гендиректор ООО «ПАВА» Петр Протопопов. Компания выступает подрядчиком у ООО «СибТур». «Во время стройки будем делать ограничение для пребывания здесь граждан, в целях безопасности граждан и нашей [безопасности]. Пребывание на водоеме будет ограничено. Когда откроемся, пусть все приходят — будем рады», — сказал Протопопов пресс-службе администрации города Кургана. На какой срок будет ограничен доступ к пляжу и озеру, не уточняется. Гендиректор отметил, что на территории Голубых озер в рамках проекта планируется строительство гостиницы на 300 мест, горячего источника, фонтана, а также до 20 домиков для отдыха. В настоящее время проведена чистка водоема, ведется благоустройство пляжа. На сроки работ повлиял пожароопасный период. Ранее URA.RU писало, что курганцы на Голубых озерах возмутились работой трактора, который сгребал песок на отдыхающих. Курганский скульптор Ольга Красношеина опубликовала видео работ, заявив, что они организованы небезопасно для людей. ООО «СибТур» планирует инвестировать в развитие зоны отдыха Голубые озера 100 млн рублей, срок реализации проекта — 4,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...