В Челябинске закрылся безалкогольный ресторан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чайхона Умар. Челябинск, кафе, общепит, чайхона, умар
«Чайхона Умар» проработала чуть больше года Фото:

В Челябинске в районе элитного ЖК «Лесопарковый» на улице Сони Кривой закрылся безалкогольный ресторан «Чайхона Умар». Как сообщили URA.RU читатели, вывеска с заведения снята, вместо нее висит объявление об аренде помещения.

«Чайхона закрылась. Над входом вместо вывески висит объявление о сдаче помещения в аренду», — рассказали читатели.

URA.RU пыталось связаться с заведением. Там на звонок корреспондента не ответили.

Безалкогольный ресторан просуществовал чуть больше года. Открытие произошло в конце июня 2022 года. Заведение работало на базе прекратившего деятельность ресторана «Кавказская пленница».

С ресторана сняли вывеску
С ресторана сняли вывеску
Фото:

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В Челябинске в районе элитного ЖК «Лесопарковый» на улице Сони Кривой закрылся безалкогольный ресторан «Чайхона Умар». Как сообщили URA.RU читатели, вывеска с заведения снята, вместо нее висит объявление об аренде помещения. «Чайхона закрылась. Над входом вместо вывески висит объявление о сдаче помещения в аренду», — рассказали читатели. URA.RU пыталось связаться с заведением. Там на звонок корреспондента не ответили. Безалкогольный ресторан просуществовал чуть больше года. Открытие произошло в конце июня 2022 года. Заведение работало на базе прекратившего деятельность ресторана «Кавказская пленница».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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