«Чайхона Умар» проработала чуть больше года Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В Челябинске в районе элитного ЖК «Лесопарковый» на улице Сони Кривой закрылся безалкогольный ресторан «Чайхона Умар». Как сообщили URA.RU читатели, вывеска с заведения снята, вместо нее висит объявление об аренде помещения.

«Чайхона закрылась. Над входом вместо вывески висит объявление о сдаче помещения в аренду», — рассказали читатели.

URA.RU пыталось связаться с заведением. Там на звонок корреспондента не ответили.

Безалкогольный ресторан просуществовал чуть больше года. Открытие произошло в конце июня 2022 года. Заведение работало на базе прекратившего деятельность ресторана «Кавказская пленница».