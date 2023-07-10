В Кургане зафиксировали пятый температурный рекорд с начала лета

11 июля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

В Кургане новый температурный рекорд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане установлен пятый температурный рекорд с начала лета. 10 июля была зафиксировала максимальная температура +37.6 градусов, что стало новым максимумом для этого дня. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Курганская метеостанция вчера зафиксировала максимальную температуру +37.6°C. Это новый максимум для 10 июля. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 2008 году (+35.1°C). Это уже пятый температурный рекорд с начала лета», — написал Винштейн в своей группе «Погода 45 — Погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 10—12 июля будут самыми жаркими днями за последние 130 лет. По прогнозу синоптика-любителя Винштейна, температура поднимется до 42 градусов. Также сообщалось, что в начале лета был побит рекорд по жаре 1955 года. 3 июня была зафиксирована температура — 38,8 градусов. Еще один температурный рекорд был установлен 5 июня. Кроме того, три курганских города становились самыми жаркими в России.

В Кургане установлен пятый температурный рекорд с начала лета. 10 июля была зафиксировала максимальная температура +37.6 градусов, что стало новым максимумом для этого дня. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Курганская метеостанция вчера зафиксировала максимальную температуру +37.6°C. Это новый максимум для 10 июля. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 2008 году (+35.1°C). Это уже пятый температурный рекорд с начала лета», — написал Винштейн в своей группе «Погода 45 — Погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 10—12 июля будут самыми жаркими днями за последние 130 лет. По прогнозу синоптика-любителя Винштейна, температура поднимется до 42 градусов. Также сообщалось, что в начале лета был побит рекорд по жаре 1955 года. 3 июня была зафиксирована температура — 38,8 градусов. Еще один температурный рекорд был установлен 5 июня. Кроме того, три курганских города становились самыми жаркими в России.