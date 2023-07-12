Картаполов раскрыл, где находится генерал Суровикин

Картаполов: Сергей Суровикин находится на отдыхе
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Суровикин Сергей, суровикин сергей
Сергей Суровикин находится на отдыхе, заявил Андрей Картаполов Фото:

Заместитель командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергей Суровикин в настоящий момент находится на отдыхе и недоступен для связи. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен», — заявил Андрей Картаполов. Данную информацию он предоставил в разговоре с авторами telegram-канала Shot.

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Заместитель командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергей Суровикин в настоящий момент находится на отдыхе и недоступен для связи. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен», — заявил Андрей Картаполов. Данную информацию он предоставил в разговоре с авторами telegram-канала Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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