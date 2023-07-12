Картаполов раскрыл, где находится генерал Суровикин

Сергей Суровикин находится на отдыхе, заявил Андрей Картаполов
Заместитель командующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергей Суровикин в настоящий момент находится на отдыхе и недоступен для связи. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен», — заявил Андрей Картаполов. Данную информацию он предоставил в разговоре с авторами telegram-канала Shot.
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