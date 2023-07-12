Губернаторы Моор и Комарова пообещали сделать «трассу смерти» безопасной

12 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Трасса Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной до Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной до Тобольска с 2028 году. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В народе дорогу называют «трассой смерти» из-за частых аварий с летальным исходом. «Реконструкция федеральной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск продолжается: 150 км дороги уже выполнено в четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной вплоть до Тобольска», — рассказали в инфоцентре. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, власти «тюменской матрешки» продолжат работу по расширению трассы. «По ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы, и для экономики она важна. Дорога должна быть безопасной», — приводит его слова инфоцентр. Главы ХМАО Наталья Комарова заметила, что по данным Росстата, Югра занимает второе место по качеству дорог. «Региональные, межмуниципальные дороги, в большинстве своем, соответствуют стандарту, а сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение», — заявила она. Ранее URA.RU писало, что Моор 12 юля работает в Югре. Он провел встречу с губернатором ХМАО.

Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной до Тобольска с 2028 году. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В народе дорогу называют «трассой смерти» из-за частых аварий с летальным исходом. «Реконструкция федеральной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск продолжается: 150 км дороги уже выполнено в четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной вплоть до Тобольска», — рассказали в инфоцентре. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, власти «тюменской матрешки» продолжат работу по расширению трассы. «По ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы, и для экономики она важна. Дорога должна быть безопасной», — приводит его слова инфоцентр. Главы ХМАО Наталья Комарова заметила, что по данным Росстата, Югра занимает второе место по качеству дорог. «Региональные, межмуниципальные дороги, в большинстве своем, соответствуют стандарту, а сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение», — заявила она. Ранее URA.RU писало, что Моор 12 юля работает в Югре. Он провел встречу с губернатором ХМАО.