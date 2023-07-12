Страны G7 пообещали помощь Украине в случае нового конфликта с РФ

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Страны большой семерки окажут помощь Украине в построении собственной защиты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны большой семерки (G7) обещают долгосрочную военную помощь Украине в возможной будущей войне с Россией. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Мы будем работать с Украиной в случае будущей войны с Россией», — передает агентство сообщение G7. Там добавили, что страны большой семерки обещают сотрудничать с Украиной в создании двусторонних долгосрочных обязательств в области безопасности. Целью такого сотрудничества является обеспечение устойчивых сил, способных защитить Украину, заключили в G7.

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Страны большой семерки (G7) обещают долгосрочную военную помощь Украине в возможной будущей войне с Россией. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. «Мы будем работать с Украиной в случае будущей войны с Россией», — передает агентство сообщение G7. Там добавили, что страны большой семерки обещают сотрудничать с Украиной в создании двусторонних долгосрочных обязательств в области безопасности. Целью такого сотрудничества является обеспечение устойчивых сил, способных защитить Украину, заключили в G7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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