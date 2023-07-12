Вице-мэр Челябинска стал фигурантом уголовного дела

12 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Александру Астахову вменяют халатность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-мэр Челябинска Александр Астахов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту нарушения при расселению жителей из ветхо-аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ, чиновнику вменяют халатность. «Бастрыкин заслушал доклад о проделанной работе. В том числе о расследовании уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 293 УК РФ („Халатность“), в рамках которых предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву и заместителю главы города Челябинска Александру Астахову», — сообщает пресс-служба СК РФ. После доклада Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту. В челябинском управлении поручено создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав. Месяц назад Бастрыкин устроил разнос Решетникову за то, то расследование уголовного дела по халатности о переселении челябинцев из ветхо-аварийного жилья идет слабо. Тогда Решетников заявил, что обвинение по статье «Халатность» предъявлено Чигинцеву. Фамилия Астахова в тот момент не звучала. В пресс-службе мэрии Челябинска в ответ на запрос URA.RU от комментариев воздержались.

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту нарушения при расселению жителей из ветхо-аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ, чиновнику вменяют халатность. «Бастрыкин заслушал доклад о проделанной работе. В том числе о расследовании уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 293 УК РФ („Халатность“), в рамках которых предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву и заместителю главы города Челябинска Александру Астахову», — сообщает пресс-служба СК РФ. После доклада Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту. В челябинском управлении поручено создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав. Месяц назад Бастрыкин устроил разнос Решетникову за то, то расследование уголовного дела по халатности о переселении челябинцев из ветхо-аварийного жилья идет слабо. Тогда Решетников заявил, что обвинение по статье «Халатность» предъявлено Чигинцеву. Фамилия Астахова в тот момент не звучала. В пресс-службе мэрии Челябинска в ответ на запрос URA.RU от комментариев воздержались.