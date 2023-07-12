12 июля 2023
11 июля 2023

Бизнесмены ХМАО избавляются от магазинов разливного пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Пивной фестиваль в Заречном. Jaws Fest, пиво, пивной кран, разливное пиво
Предприниматели вынуждены продавать нерентабельные торговые точки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмены распродают магазины с разливным пивом и напитками. Предприниматели избавляются от торговых точек из-за потери рентабельности. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями.

«Люди прижали свои карманы и стали покупать только необходимое, продажи везде упали на 30%. Но аренду никто не отменял, зарплаты тоже никто не снизит — продавцы не будут работать даром. Поэтому не остается прибыли столько, сколько хотелось бы, обороты упали — невыгодно», — рассказала журналисту агентства владелица пивного магазина Надежда, которая продала одну из своих точек в Нефтеюганске.

За последние две недели на «Авито» появилось более десятка предложений о продаже точек разливных напитков в регионе. При этом ряд предпринимателей утверждают, что стараются избавиться от магазинов из-за занятости другим бизнесом. «Нет времени заниматься этим бизнесом, поменяли сферу, поэтому и продаем», — говорит автор одного из объявлений Марина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продавцы пивных магазинов жаловались на снижение прибыли. Жители стали меньше покупать пиво, и это отразилось на доходах торговых точек.

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В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмены распродают магазины с разливным пивом и напитками. Предприниматели избавляются от торговых точек из-за потери рентабельности. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями. «Люди прижали свои карманы и стали покупать только необходимое, продажи везде упали на 30%. Но аренду никто не отменял, зарплаты тоже никто не снизит — продавцы не будут работать даром. Поэтому не остается прибыли столько, сколько хотелось бы, обороты упали — невыгодно», — рассказала журналисту агентства владелица пивного магазина Надежда, которая продала одну из своих точек в Нефтеюганске. За последние две недели на «Авито» появилось более десятка предложений о продаже точек разливных напитков в регионе. При этом ряд предпринимателей утверждают, что стараются избавиться от магазинов из-за занятости другим бизнесом. «Нет времени заниматься этим бизнесом, поменяли сферу, поэтому и продаем», — говорит автор одного из объявлений Марина. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продавцы пивных магазинов жаловались на снижение прибыли. Жители стали меньше покупать пиво, и это отразилось на доходах торговых точек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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