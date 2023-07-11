11 июля 2023

Власти ХМАО объяснили, как найдут замену ушедшим в отставку членам правительства

Власти ХМАО найдут новых членов правительства с помощью общественного отбора
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, власть, заседание
Новых директоров департаментов культуры и спорта найдут с помощью практики общественного отбора Фото:

Власти ХМАО планируют найти новых директоров департаментов культуры и спорта с помощью практики общественного отбора. Механизм позволит чиновникам учесть общественное мнение при выборе кандидатов. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«В основе этой кадровой практики заложен поэтапный отбор и оценка кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, которые непосредственно работают с населением: отраслевая конференция, теледебаты, экспертная оценка комиссии, собеседование с губернатором. Сроки проведения общественного отбора на должности директоров департамента культуры и департамента физической культуры и спорта автономного округа будет сообщено дополнительно», — говорится в telegram-канале «Югра официально».

Должности директоров двух окружных департаментов культуры и спорта освободились после ухода с постов Артура Латыпова и Сергея Артамонова. Артамонов освобожден с должности с сегодняшнего дня, а Латыпов — с 14 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку Латыпова и Артамонова. Они написали заявления на увольнения по собственному желанию.

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Власти ХМАО планируют найти новых директоров департаментов культуры и спорта с помощью практики общественного отбора. Механизм позволит чиновникам учесть общественное мнение при выборе кандидатов. Об этом сообщили в окружном правительстве. «В основе этой кадровой практики заложен поэтапный отбор и оценка кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, которые непосредственно работают с населением: отраслевая конференция, теледебаты, экспертная оценка комиссии, собеседование с губернатором. Сроки проведения общественного отбора на должности директоров департамента культуры и департамента физической культуры и спорта автономного округа будет сообщено дополнительно», — говорится в telegram-канале «Югра официально». Должности директоров двух окружных департаментов культуры и спорта освободились после ухода с постов Артура Латыпова и Сергея Артамонова. Артамонов освобожден с должности с сегодняшнего дня, а Латыпов — с 14 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку Латыпова и Артамонова. Они написали заявления на увольнения по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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