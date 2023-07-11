Власти ХМАО объяснили, как найдут замену ушедшим в отставку членам правительства

Власти ХМАО найдут новых членов правительства с помощью общественного отбора

Новых директоров департаментов культуры и спорта найдут с помощью практики общественного отбора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО планируют найти новых директоров департаментов культуры и спорта с помощью практики общественного отбора. Механизм позволит чиновникам учесть общественное мнение при выборе кандидатов. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«В основе этой кадровой практики заложен поэтапный отбор и оценка кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, которые непосредственно работают с населением: отраслевая конференция, теледебаты, экспертная оценка комиссии, собеседование с губернатором. Сроки проведения общественного отбора на должности директоров департамента культуры и департамента физической культуры и спорта автономного округа будет сообщено дополнительно», — говорится в telegram-канале «Югра официально».

Должности директоров двух окружных департаментов культуры и спорта освободились после ухода с постов Артура Латыпова и Сергея Артамонова. Артамонов освобожден с должности с сегодняшнего дня, а Латыпов — с 14 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку Латыпова и Артамонова. Они написали заявления на увольнения по собственному желанию.