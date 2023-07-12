AFP: страны G7 договорились возложить расходы на Россию в случае нового конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
На Россию будут возложены все расходы в случае нового конфликта, пишет агентство Фото:

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 выразили в заявлении свои гарантии безопасности Украине, обещая возложить экономические и иные расходы на Россию в случае нового военного конфликта. Об этом сообщает агентство AFP.

«Страны G7 будут стремиться наложить на Россию экономические и прочие издержки, если она начнет войну», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставляемые «большой семеркой» гарантии безопасности для Киева включают приоритетные поставки систем ПВО, артиллерии, оружия дальнего действия и истребителей.

Ранее страны G7 назвали возмещение Россией ущерба, нанесенного Украине, условием для разморозки российских активов. Они также признают необходимость создания международного механизма и рассмотрения соответствующих инструментов для компенсации ущерба.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 выразили в заявлении свои гарантии безопасности Украине, обещая возложить экономические и иные расходы на Россию в случае нового военного конфликта. Об этом сообщает агентство AFP. «Страны G7 будут стремиться наложить на Россию экономические и прочие издержки, если она начнет войну», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставляемые «большой семеркой» гарантии безопасности для Киева включают приоритетные поставки систем ПВО, артиллерии, оружия дальнего действия и истребителей. Ранее страны G7 назвали возмещение Россией ущерба, нанесенного Украине, условием для разморозки российских активов. Они также признают необходимость создания международного механизма и рассмотрения соответствующих инструментов для компенсации ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...