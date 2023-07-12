AFP: страны G7 договорились возложить расходы на Россию в случае нового конфликта 12 июля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 + На Россию будут возложены все расходы в случае нового конфликта, пишет агентство Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 выразили в заявлении свои гарантии безопасности Украине, обещая возложить экономические и иные расходы на Россию в случае нового военного конфликта. Об этом сообщает агентство AFP. «Страны G7 будут стремиться наложить на Россию экономические и прочие издержки, если она начнет войну», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставляемые «большой семеркой» гарантии безопасности для Киева включают приоритетные поставки систем ПВО, артиллерии, оружия дальнего действия и истребителей. Ранее страны G7 назвали возмещение Россией ущерба, нанесенного Украине, условием для разморозки российских активов. Они также признают необходимость создания международного механизма и рассмотрения соответствующих инструментов для компенсации ущерба. На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 выразили в заявлении свои гарантии безопасности Украине, обещая возложить экономические и иные расходы на Россию в случае нового военного конфликта. Об этом сообщает агентство AFP. «Страны G7 будут стремиться наложить на Россию экономические и прочие издержки, если она начнет войну», — говорится в материале агентства. Там добавили, что предоставляемые «большой семеркой» гарантии безопасности для Киева включают приоритетные поставки систем ПВО, артиллерии, оружия дальнего действия и истребителей. Ранее страны G7 назвали возмещение Россией ущерба, нанесенного Украине, условием для разморозки российских активов. Они также признают необходимость создания международного механизма и рассмотрения соответствующих инструментов для компенсации ущерба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям