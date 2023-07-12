Истребитель РФ подняли в воздух из-за норвежского самолета у границы

Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ
Самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии приблизился к российской госгранице над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31.
«Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31, при его приближении военный самолет ВВС Норвегии развернулся. Нарушения госграницы допущено не было», — доложили в ведомстве.
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