Истребитель РФ подняли в воздух из-за норвежского самолета у границы

Российский МиГ-31 развернул от границы патрульный самолет ВВС Норвегии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ Фото:

Самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии приблизился к российской госгранице над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

«Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31, при его приближении военный самолет ВВС Норвегии развернулся. Нарушения госграницы допущено не было», — доложили в ведомстве.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии приблизился к российской госгранице над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31. «Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31, при его приближении военный самолет ВВС Норвегии развернулся. Нарушения госграницы допущено не было», — доложили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...