11 июля 2023

В Сургуте перекрыли главную магистраль, ведущую на ЖД-вокзал. Схема

В Сургуте перекрыли главную магистраль, ведущую на ЖД-вокзал
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные работы в центре города. Екатеринбург, дорожный знак, строительные работы, ремонт дороги
Работы продлятся до конца октября Фото:

Власти Сургута перекрыли проезд по улице Привокзальной от Грибоедова до Ивана Шидловского из-за строительства новой дороги. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

«Сквозное движение по улице отсутствует. Но мы не стали полностью ограничивать движения по ней. Рядом находится рынок, и его трудно исключить из транспортного сообщения. До него движение организовано, а вообще улица перекрыта», — сообщил Байков.

Как сообщили в компании «ЮВиС», которая занимается реконструкцией улицы, работы продлятся до конца октября. В планах строителей — обновить не только автомобильное полотно, но привести в порядок тротуары. Также будет увеличено количество полос для движения автотранспорта. «Как вы видите, работы происходят капитальные. Помимо того, что дорога расширится практически в два раза. Настоящий проспект станет. В итоге мы получим на въезде в город, а это одни из ворот города — железнодорожные, качественную дорогу», — добавил депутат думы Сургута Богдан Гужва.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Сургута грозят огромные пробки летом из-за планов мэрии. Это связано с планами начать ремонт дороги на улице Привокзальной. Строительство разделено на два этапа, которые завершатся в осенью 2023 года.

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Власти Сургута перекрыли проезд по улице Привокзальной от Грибоедова до Ивана Шидловского из-за строительства новой дороги. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков. «Сквозное движение по улице отсутствует. Но мы не стали полностью ограничивать движения по ней. Рядом находится рынок, и его трудно исключить из транспортного сообщения. До него движение организовано, а вообще улица перекрыта», — сообщил Байков. Как сообщили в компании «ЮВиС», которая занимается реконструкцией улицы, работы продлятся до конца октября. В планах строителей — обновить не только автомобильное полотно, но привести в порядок тротуары. Также будет увеличено количество полос для движения автотранспорта. «Как вы видите, работы происходят капитальные. Помимо того, что дорога расширится практически в два раза. Настоящий проспект станет. В итоге мы получим на въезде в город, а это одни из ворот города — железнодорожные, качественную дорогу», — добавил депутат думы Сургута Богдан Гужва. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Сургута грозят огромные пробки летом из-за планов мэрии. Это связано с планами начать ремонт дороги на улице Привокзальной. Строительство разделено на два этапа, которые завершатся в осенью 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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