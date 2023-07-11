В Сургуте перекрыли главную магистраль, ведущую на ЖД-вокзал

Работы продлятся до конца октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Сургута перекрыли проезд по улице Привокзальной от Грибоедова до Ивана Шидловского из-за строительства новой дороги. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

«Сквозное движение по улице отсутствует. Но мы не стали полностью ограничивать движения по ней. Рядом находится рынок, и его трудно исключить из транспортного сообщения. До него движение организовано, а вообще улица перекрыта», — сообщил Байков.

Как сообщили в компании «ЮВиС», которая занимается реконструкцией улицы, работы продлятся до конца октября. В планах строителей — обновить не только автомобильное полотно, но привести в порядок тротуары. Также будет увеличено количество полос для движения автотранспорта. «Как вы видите, работы происходят капитальные. Помимо того, что дорога расширится практически в два раза. Настоящий проспект станет. В итоге мы получим на въезде в город, а это одни из ворот города — железнодорожные, качественную дорогу», — добавил депутат думы Сургута Богдан Гужва.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Сургута грозят огромные пробки летом из-за планов мэрии. Это связано с планами начать ремонт дороги на улице Привокзальной. Строительство разделено на два этапа, которые завершатся в осенью 2023 года.