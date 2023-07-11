Компания «Сибпромстрой» забрала бесплатный паркинг у жителей элитной многоэтажки в Сургуте

За аренду паркинга ежемесячно требуют 5 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте компания «Сибпромстрой» забрала у жителей элитного жилого комплекса «Жемчужина Оби» бесплатный паркинг, который продавался в комплекте с квартирами. Об этом URA.RU сообщил жилец дома на условиях анонимности.

«Когда мы покупали квартиру в ЖК „Жемчужина Оби“, риелтор застройщика, компании „Сибпромстрой“ (СПС), говорил, что паркинг входит в общедомовое имущество и за него платить не надо. Объявление об этом было и на сайте застройщика. Это и стало решающим фактором при покупке квартиры. Но, прожив несколько месяцев, нам сообщили, что аренда парковочного места будет стоить 5 тысяч рублей в месяц. Мы считаем, что при продаже нас обманули», — сообщил собеседник.

Жители не согласились с таким решением и подготовили коллективную жалобу в прокуратуру. Поступало ли обращение в надзорное ведомство, выяснить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. В адрес компании «Сибпромстрой» был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители элитной новостройки остались без отопления в морозы. В ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в квартирах промерзают стены, а с приходом сильных морозов в доме начало отключаться отопление.