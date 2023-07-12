Полиция ограничила движение в полыхающем свердловском селе Шайдуриха. Видео

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Сотрудники ГИБДД не допускают к селу лишний транспорт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В свердловском селе Шайдуриха в Невьянском городско округе сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение транспорта. Также представители силовых структур помогают жителям эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Ограничено движение транспорта. Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, информируют водителей об ограничении движения», — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. Также силовики помогают людям выносить ценные вещи и эвакуируют пожилых людей.

Вечером 12 июля стало известно, что жителей Шайдурихи начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика, огонь уже перекинулся на шесть строений.

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В свердловском селе Шайдуриха в Невьянском городско округе сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение транспорта. Также представители силовых структур помогают жителям эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Ограничено движение транспорта. Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, информируют водителей об ограничении движения», — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. Также силовики помогают людям выносить ценные вещи и эвакуируют пожилых людей. Вечером 12 июля стало известно, что жителей Шайдурихи начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика, огонь уже перекинулся на шесть строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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