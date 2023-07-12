В свердловском селе Шайдуриха в Невьянском городско округе сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение транспорта. Также представители силовых структур помогают жителям эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«Ограничено движение транспорта. Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, информируют водителей об ограничении движения», — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. Также силовики помогают людям выносить ценные вещи и эвакуируют пожилых людей.
Вечером 12 июля стало известно, что жителей Шайдурихи начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика, огонь уже перекинулся на шесть строений.
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