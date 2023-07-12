Собчак: семья Суровикина сохранила «генеральские привилегии» после его исчезновения

12 июля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Семья Сергея Суровикина сохраняет генеральские привилегии, заявила Ксения Собчак Фото: Фото: официальный сайт Прездента РФ Семья заместителя командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергея Суровикина даже после его «исчезновения» сохраняет генеральские привилегии, в которые входит в том числе и охрана. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак. «Генеральские привилегии у семьи Суровикина такие как охрана, например, остаются», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий Собчак. Так журналистка прокомментировала слухи о якобы исчезновении командующего ОГВ. В то же время она отметила, что никаких следственных мероприятий в доме у генерала не проводилось. В сети высказывают предположения, что фигура генерала может вызывать неудобство для некоторых военных чиновников, которые пытаются разрешить свои разногласия с Сергеем Суровикиным. Анонимный telegram-канал «Рыбарь» выдвинул свою версию о возможных претензиях к Суровикину, включая оставление правобережья Днепра и «спорную мобилизацию». Автор утверждает, что именно на этих фактах будут основываться противники Суровикина при давлении на него. При этом председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 12 июля в комментарии telegram-каналу Shot заявил о том, что Суровикин находится на отдыхе, в связи с чем не доступен. Ксения Собчак в реакции на эти слова сыронизировала, задав вопрос: «Так „отдыхает“, что забыл о дне рождения дочери и жены (день рождения старшей дочери Вероники Суровикина — 10 июля, а жены Анны — 3 июля)?». Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что генерал Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня. Позднее появились сообщения о том, что Суровикин и его заместитель Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово. Однако заместитель Суровикина Андрей Юдин заявил, что генерал находится в отпуске. Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) усомнился в этом. Причиной тому является тот факт, что генерал не поздравил своих жену и дочь с днем рождения 3 и 10 июля соответственно. Политолог Сергей Марков в ответ на комментарий журналиста писал, что российским властям следовало бы сделать «спокойное» официальное заявление о местонахождении Суровикина, а не ждать, пока об этом «напишет западная пресса». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья заместителя командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергея Суровикина даже после его «исчезновения» сохраняет генеральские привилегии, в которые входит в том числе и охрана. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак. «Генеральские привилегии у семьи Суровикина такие как охрана, например, остаются», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий Собчак. Так журналистка прокомментировала слухи о якобы исчезновении командующего ОГВ. В то же время она отметила, что никаких следственных мероприятий в доме у генерала не проводилось. В сети высказывают предположения, что фигура генерала может вызывать неудобство для некоторых военных чиновников, которые пытаются разрешить свои разногласия с Сергеем Суровикиным. Анонимный telegram-канал «Рыбарь» выдвинул свою версию о возможных претензиях к Суровикину, включая оставление правобережья Днепра и «спорную мобилизацию». Автор утверждает, что именно на этих фактах будут основываться противники Суровикина при давлении на него. При этом председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 12 июля в комментарии telegram-каналу Shot заявил о том, что Суровикин находится на отдыхе, в связи с чем не доступен. Ксения Собчак в реакции на эти слова сыронизировала, задав вопрос: «Так „отдыхает“, что забыл о дне рождения дочери и жены (день рождения старшей дочери Вероники Суровикина — 10 июля, а жены Анны — 3 июля)?». Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что генерал Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня. Позднее появились сообщения о том, что Суровикин и его заместитель Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово. Однако заместитель Суровикина Андрей Юдин заявил, что генерал находится в отпуске. Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) усомнился в этом. Причиной тому является тот факт, что генерал не поздравил своих жену и дочь с днем рождения 3 и 10 июля соответственно. Политолог Сергей Марков в ответ на комментарий журналиста писал, что российским властям следовало бы сделать «спокойное» официальное заявление о местонахождении Суровикина, а не ждать, пока об этом «напишет западная пресса».