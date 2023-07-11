Курганцы на Голубых озерах возмутились, что трактор сгребает песок на отдыхающих. Видео

12 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

На Голубых озерах инвестор обустраивает пляж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана, скульптор Ольга Красношеина возмутилась работой трактора на пляже Голубые озера. По ее словам, трактор сгребал песок на отдыхающих, что противоречит технике безопасности. Видео работ Красношеина опубликовала на своей странице в соцсети«ВКонтакте». «На Голубых озерах трактором сгребают песок прямо на людей. Прораб сказал, что будет платный пляж. Видимо, сами курганцы не нужны», — написала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлена работа трактора на пляже, где много отдыхающих. В комментариях под видео некоторые горожане поддержали критику автора. Красношеина пояснила, что «трактор работал наверху и его никто не видел, а потом стал сбрасывать песок на людей без предупреждения. Хорошо, что без жертв». Она также отметила, что на месте работ не представлен наглядный паспорт объекта. По ее мнению, сейчас спуск к воде на пляже крутой и неудобный. Сама Красношеина является автором многих курганских памятников, в том числе Тимофею Невежину, принимала участие в проектах по благоустройству территорий. В администрации Кургана URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее власти сообщали, что на территории Голубых озер ООО «СибТур» реализует крупный инвестиционный проект с гостиницей и бассейном. Отмечалось, что, помимо строительства объектов (кемпинг, летнее кафе, сцена), инвестор расчищает территорию под лежаки, чтобы запустить купальный сезон. Оперативно связаться с представителем компании агентству не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана, скульптор Ольга Красношеина возмутилась работой трактора на пляже Голубые озера. По ее словам, трактор сгребал песок на отдыхающих, что противоречит технике безопасности. Видео работ Красношеина опубликовала на своей странице в соцсети«ВКонтакте». «На Голубых озерах трактором сгребают песок прямо на людей. Прораб сказал, что будет платный пляж. Видимо, сами курганцы не нужны», — написала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлена работа трактора на пляже, где много отдыхающих. В комментариях под видео некоторые горожане поддержали критику автора. Красношеина пояснила, что «трактор работал наверху и его никто не видел, а потом стал сбрасывать песок на людей без предупреждения. Хорошо, что без жертв». Она также отметила, что на месте работ не представлен наглядный паспорт объекта. По ее мнению, сейчас спуск к воде на пляже крутой и неудобный. Сама Красношеина является автором многих курганских памятников, в том числе Тимофею Невежину, принимала участие в проектах по благоустройству территорий. В администрации Кургана URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее власти сообщали, что на территории Голубых озер ООО «СибТур» реализует крупный инвестиционный проект с гостиницей и бассейном. Отмечалось, что, помимо строительства объектов (кемпинг, летнее кафе, сцена), инвестор расчищает территорию под лежаки, чтобы запустить купальный сезон. Оперативно связаться с представителем компании агентству не удалось.