Генсек ООН попросил Путина о продлении зерновой сделки

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш предложил Владимиру Путину продлить зерновую сделку Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил согласование продления зерновой сделки. Об этом рассказали в ООН.

«Генсек ООН Гутерриш направил вчера письмо Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на согласование жизненно важного дальнейшего осуществления зерновой сделки», — сообщается на официальном сайте ООН. В сообщении указывается, что основная цель предложения заключается в устранении препятствий в обеспечении непрерывного потока зерна через Черное море.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил согласование продления зерновой сделки. Об этом рассказали в ООН. «Генсек ООН Гутерриш направил вчера письмо Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на согласование жизненно важного дальнейшего осуществления зерновой сделки», — сообщается на официальном сайте ООН. В сообщении указывается, что основная цель предложения заключается в устранении препятствий в обеспечении непрерывного потока зерна через Черное море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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