Генсек ООН попросил Путина о продлении зерновой сделки

12 июля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш предложил Владимиру Путину продлить зерновую сделку Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил согласование продления зерновой сделки. Об этом рассказали в ООН. «Генсек ООН Гутерриш направил вчера письмо Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на согласование жизненно важного дальнейшего осуществления зерновой сделки», — сообщается на официальном сайте ООН. В сообщении указывается, что основная цель предложения заключается в устранении препятствий в обеспечении непрерывного потока зерна через Черное море.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил согласование продления зерновой сделки. Об этом рассказали в ООН. «Генсек ООН Гутерриш направил вчера письмо Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на согласование жизненно важного дальнейшего осуществления зерновой сделки», — сообщается на официальном сайте ООН. В сообщении указывается, что основная цель предложения заключается в устранении препятствий в обеспечении непрерывного потока зерна через Черное море.