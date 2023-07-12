Генсек ООН попросил Путина о продлении зерновой сделки

Антониу Гутерриш предложил Владимиру Путину продлить зерновую сделку
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил согласование продления зерновой сделки. Об этом рассказали в ООН.
«Генсек ООН Гутерриш направил вчера письмо Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на согласование жизненно важного дальнейшего осуществления зерновой сделки», — сообщается на официальном
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