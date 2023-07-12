Bloomberg: лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть после его критики альянса

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Лидеры стран НАТО попросили Зеленского остыть Фото:

Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его остыть. Так они отреагировали на критику украинского лидера в адрес альянса.

«По словам одного из присутствовавших, за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали четкое послание Зеленскому. Надо остыть и посмотреть на полный пакет, сказали Зеленскому. В конце концов, он получил подтверждение приверженности возможному членству и новым гарантиям безопасности со стороны стран Большой семерки», — передает Bloomberg послание западных лидеров Зеленскому.

Во вторник Зеленский назвал неопределенность НАТО по членству Украины абсурдной. Он также резко высказывался в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса, когда тот потребовал благодарность от Киева за многочисленные поставки оружия.

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Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его остыть. Так они отреагировали на критику украинского лидера в адрес альянса. «По словам одного из присутствовавших, за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали четкое послание Зеленскому. Надо остыть и посмотреть на полный пакет, сказали Зеленскому. В конце концов, он получил подтверждение приверженности возможному членству и новым гарантиям безопасности со стороны стран Большой семерки», — передает Bloomberg послание западных лидеров Зеленскому. Во вторник Зеленский назвал неопределенность НАТО по членству Украины абсурдной. Он также резко высказывался в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса, когда тот потребовал благодарность от Киева за многочисленные поставки оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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