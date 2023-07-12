Bloomberg: лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть после его критики альянса

Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его остыть. Так они отреагировали на критику украинского лидера в адрес альянса.
«По словам одного из присутствовавших, за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали четкое послание Зеленскому. Надо остыть и посмотреть на полный пакет, сказали Зеленскому. В конце концов, он получил подтверждение приверженности возможному членству и новым гарантиям безопасности со стороны стран Большой семерки», —
Во вторник Зеленский назвал неопределенность НАТО по членству Украины абсурдной. Он также резко высказывался в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса, когда тот потребовал благодарность от Киева за многочисленные поставки оружия.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.