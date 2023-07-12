Зеленский попросил Уоллеса уточнить, как именно Киев должен благодарить за поставки оружия

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда была благодарна Великобритании Фото:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен рассказать, как именно власти Украины должны отблагодарить за поставки вооружения. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть Уоллес напишет мне, как надо поблагодарить людей», — передает слова Зеленского «РБК-Украина». Украинский лидер добавил, что на Украине всегда были благодарны властям Великобритании и самому Уоллесу.

Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за поставку военной техники, в ответ на критику украинского президента в сторону лидеров стран НАТО. Критика заключалась по поводу отказа принять Украину в альянс.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен рассказать, как именно власти Украины должны отблагодарить за поставки вооружения. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть Уоллес напишет мне, как надо поблагодарить людей», — передает слова Зеленского «РБК-Украина». Украинский лидер добавил, что на Украине всегда были благодарны властям Великобритании и самому Уоллесу. Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за поставку военной техники, в ответ на критику украинского президента в сторону лидеров стран НАТО. Критика заключалась по поводу отказа принять Украину в альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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