Зеленский попросил Уоллеса уточнить, как именно Киев должен благодарить за поставки оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен рассказать, как именно власти Украины должны отблагодарить за поставки вооружения. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть Уоллес напишет мне, как надо поблагодарить людей», — передает слова Зеленского «РБК-Украина». Украинский лидер добавил, что на Украине всегда были благодарны властям Великобритании и самому Уоллесу.
Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за поставку военной техники, в ответ на критику украинского президента в сторону лидеров стран НАТО. Критика заключалась по поводу отказа принять Украину в альянс.
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