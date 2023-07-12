Зеленский попросил Уоллеса уточнить, как именно Киев должен благодарить за поставки оружия

12 июля 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда была благодарна Великобритании Фото: Официальный сайт президента Украины Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен рассказать, как именно власти Украины должны отблагодарить за поставки вооружения. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть Уоллес напишет мне, как надо поблагодарить людей», — передает слова Зеленского «РБК-Украина». Украинский лидер добавил, что на Украине всегда были благодарны властям Великобритании и самому Уоллесу. Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за поставку военной техники, в ответ на критику украинского президента в сторону лидеров стран НАТО. Критика заключалась по поводу отказа принять Украину в альянс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен рассказать, как именно власти Украины должны отблагодарить за поставки вооружения. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть Уоллес напишет мне, как надо поблагодарить людей», — передает слова Зеленского «РБК-Украина». Украинский лидер добавил, что на Украине всегда были благодарны властям Великобритании и самому Уоллесу. Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за поставку военной техники, в ответ на критику украинского президента в сторону лидеров стран НАТО. Критика заключалась по поводу отказа принять Украину в альянс.