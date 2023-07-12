Из горящего свердловского села эвакуировано 300 человек

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, тушение пожара
На месте пожара работают 140 спасателей, им помогают военные Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Из села Шайдуриха (Свердловская область), где сейчас полыхает пожар, эвакуированы 300 человек. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Из села Шайдуриха на данный момент эвакуированы около 300 человек», — кратко сообщил полковник. Он добавил, что огонь охватил порядка 40 строений.

По предварительным данным, пожар начался с местной турбазы. Из-за жары и сильного ветра пламя мгновенно перекинулось на населенный пункт. Вся актуальная информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.

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Из села Шайдуриха (Свердловская область), где сейчас полыхает пожар, эвакуированы 300 человек. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Из села Шайдуриха на данный момент эвакуированы около 300 человек», — кратко сообщил полковник. Он добавил, что огонь охватил порядка 40 строений. По предварительным данным, пожар начался с местной турбазы. Из-за жары и сильного ветра пламя мгновенно перекинулось на населенный пункт. Вся актуальная информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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