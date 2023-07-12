Из горящего свердловского села эвакуировано 300 человек

На месте пожара работают 140 спасателей, им помогают военные
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Из села Шайдуриха (Свердловская область), где сейчас полыхает пожар, эвакуированы 300 человек. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Из села Шайдуриха на данный момент эвакуированы около 300 человек», — кратко сообщил полковник. Он добавил, что огонь охватил порядка 40 строений.
По предварительным данным, пожар начался с местной турбазы. Из-за жары и сильного ветра пламя мгновенно перекинулось на населенный пункт. Вся актуальная информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.
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