Байден сжалился над Украиной из-за нехватки оружия 12 июля 2023 в 23:48 Размер текста - 17 + Байден рассмотрит возможность передачи Киеву ракет большой дальности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация США работает над пополнением запасов артиллерийских запасов ВСУ, так как Украина испытывает нехватку этот оружия. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов, администрация Соединенных Штатов работает над вопросом пополнения их запасов», — передает слова Байдена пресс-пул Белого дома. Президент США также заявил, что рассмотрит возможность передачи Киеву ракет большой дальности. Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность поставки ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км. При этом уточнялось, что Вашингтон пока не решился на поставки такого оружия, передает RT. Администрация США работает над пополнением запасов артиллерийских запасов ВСУ, так как Украина испытывает нехватку этот оружия. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов, администрация Соединенных Штатов работает над вопросом пополнения их запасов», — передает слова Байдена пресс-пул Белого дома. Президент США также заявил, что рассмотрит возможность передачи Киеву ракет большой дальности. Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность поставки ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км. При этом уточнялось, что Вашингтон пока не решился на поставки такого оружия, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям