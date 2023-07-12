Что происходит в объятом огнем свердловском поселке. Фоторепортаж

Многие жители отказались эвакуироваться из горящего села Шайдуриха

13 июля 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Спасателям и жителям Шайдурихи удалось не допустить трагического повторения истории Сосьвы Фото: Владимир Жабриков@URA.RU В свердловском поселке Шайдуриха, где сгорело 40 домов, ситуация находится под контролем спасателей и силовиков. Многие местные жители отказываются покидать свои жилища и активно помогают пожарным бороться с огнем. О том, что сейчас происходит в горящем селе — в фоторепортаже URA.RU. «Мало кто из местных жителей хочет эвакуироваться. Силовики подгоняют автобусы, но люди не хотят», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Тем не менее, в соседнем Невьянске для погорельцев подготовили пункт временного размещения. Сельчане активно помогают тушить пожар, они не хотят оставлять свои дома Фото: Владимир Жабриков@URA.RU МЧС заявила о локализации огня. На данный момент в селе догорает лесопилка Фото: Владимир Жабриков@URA.RU От 40 домов в селе остались одни угли Фото: Владимир Жабриков@URA.RU Зарево от пожара в Шайдурихе было видно в соседних населенных пунктах Фото: Владимир Жабриков@URA.RU Спасаясь от едкого дыма, некоторые надевают респираторы Фото: Владимир Жабриков@URA.RU Губернатор Куйвашев пообещал, что людям восстановят дома — как в Сосьве Фото: Владимир Жабриков@URA.RU Для погорельцев оборудовали пункты временного размещения Фото: Владимир Жабриков@URA.RU Со стихией в Шайдурихе борются 140 спасателей Фото: Владимир Жабриков@URA.RU Пожар в Шайдурихе случился вечером 12 июля. Сгорело 40 домов. Местные жители предположили, что причиной ЧП стала сухая гроза. Предположительно, возгорание началось на соседней турбазе и оттуда перекинулось на деревню.

В свердловском поселке Шайдуриха, где сгорело 40 домов, ситуация находится под контролем спасателей и силовиков. Многие местные жители отказываются покидать свои жилища и активно помогают пожарным бороться с огнем. О том, что сейчас происходит в горящем селе — в фоторепортаже URA.RU. «Мало кто из местных жителей хочет эвакуироваться. Силовики подгоняют автобусы, но люди не хотят», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Тем не менее, в соседнем Невьянске для погорельцев подготовили пункт временного размещения. Пожар в Шайдурихе случился вечером 12 июля. Сгорело 40 домов. Местные жители предположили, что причиной ЧП стала сухая гроза. Предположительно, возгорание началось на соседней турбазе и оттуда перекинулось на деревню.