12 июля 2023

Что происходит в объятом огнем свердловском поселке. Фоторепортаж

Многие жители отказались эвакуироваться из горящего села Шайдуриха
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасателям и жителям Шайдурихи удалось не допустить трагического повторения истории Сосьвы
Спасателям и жителям Шайдурихи удалось не допустить трагического повторения истории Сосьвы Фото:

В свердловском поселке Шайдуриха, где сгорело 40 домов, ситуация находится под контролем спасателей и силовиков. Многие местные жители отказываются покидать свои жилища и активно помогают пожарным бороться с огнем. О том, что сейчас происходит в горящем селе — в фоторепортаже URA.RU.

«Мало кто из местных жителей хочет эвакуироваться. Силовики подгоняют автобусы, но люди не хотят», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Тем не менее, в соседнем Невьянске для погорельцев подготовили пункт временного размещения.

Сельчане активно помогают тушить пожар, они не хотят оставлять свои дома
Сельчане активно помогают тушить пожар, они не хотят оставлять свои дома
Фото:
МЧС заявила о локализации огня. На данный момент в селе догорает лесопилка
МЧС заявила о локализации огня. На данный момент в селе догорает лесопилка
Фото:
От 40 домов в селе остались одни угли
От 40 домов в селе остались одни угли
Фото:
Зарево от пожара в Шайдурихе было видно в соседних населенных пунктах
Зарево от пожара в Шайдурихе было видно в соседних населенных пунктах
Фото:
Спасаясь от едкого дыма, некоторые надевают респираторы
Спасаясь от едкого дыма, некоторые надевают респираторы
Фото:
Губернатор Куйвашев пообещал, что людям восстановят дома — как в Сосьве
Губернатор Куйвашев пообещал, что людям восстановят дома — как в Сосьве
Фото:
Для погорельцев оборудовали пункты временного размещения
Для погорельцев оборудовали пункты временного размещения
Фото:
Со стихией в Шайдурихе борются 140 спасателей
Со стихией в Шайдурихе борются 140 спасателей
Фото:

Пожар в Шайдурихе случился вечером 12 июля. Сгорело 40 домов. Местные жители предположили, что причиной ЧП стала сухая гроза. Предположительно, возгорание началось на соседней турбазе и оттуда перекинулось на деревню.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свердловском поселке Шайдуриха, где сгорело 40 домов, ситуация находится под контролем спасателей и силовиков. Многие местные жители отказываются покидать свои жилища и активно помогают пожарным бороться с огнем. О том, что сейчас происходит в горящем селе — в фоторепортаже URA.RU. «Мало кто из местных жителей хочет эвакуироваться. Силовики подгоняют автобусы, но люди не хотят», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Тем не менее, в соседнем Невьянске для погорельцев подготовили пункт временного размещения. Пожар в Шайдурихе случился вечером 12 июля. Сгорело 40 домов. Местные жители предположили, что причиной ЧП стала сухая гроза. Предположительно, возгорание началось на соседней турбазе и оттуда перекинулось на деревню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...