Спасателям и жителям Шайдурихи удалось не допустить трагического повторения истории СосьвыФото: Владимир Жабриков@URA.RU
В свердловском поселке Шайдуриха, где сгорело 40 домов, ситуация находится под контролем спасателей и силовиков. Многие местные жители отказываются покидать свои жилища и активно помогают пожарным бороться с огнем. О том, что сейчас происходит в горящем селе — в фоторепортаже URA.RU.
«Мало кто из местных жителей хочет эвакуироваться. Силовики подгоняют автобусы, но люди не хотят», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Тем не менее, в соседнем Невьянске для погорельцев подготовили пункт временного размещения.
Сельчане активно помогают тушить пожар, они не хотят оставлять свои дома
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
МЧС заявила о локализации огня. На данный момент в селе догорает лесопилка
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
От 40 домов в селе остались одни угли
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
Зарево от пожара в Шайдурихе было видно в соседних населенных пунктах
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
Спасаясь от едкого дыма, некоторые надевают респираторы
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
Губернатор Куйвашев пообещал, что людям восстановят дома — как в Сосьве
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
Для погорельцев оборудовали пункты временного размещения
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
Со стихией в Шайдурихе борются 140 спасателей
Фото: Владимир Жабриков@URA.RU
Пожар в Шайдурихе случился вечером 12 июля. Сгорело 40 домов. Местные жители предположили, что причиной ЧП стала сухая гроза. Предположительно, возгорание началось на соседней турбазе и оттуда перекинулось на деревню.
В свердловском поселке Шайдуриха, где сгорело 40 домов, ситуация находится под контролем спасателей и силовиков. Многие местные жители отказываются покидать свои жилища и активно помогают пожарным бороться с огнем. О том, что сейчас происходит в горящем селе — в фоторепортаже URA.RU. «Мало кто из местных жителей хочет эвакуироваться. Силовики подгоняют автобусы, но люди не хотят», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Тем не менее, в соседнем Невьянске для погорельцев подготовили пункт временного размещения. Пожар в Шайдурихе случился вечером 12 июля. Сгорело 40 домов. Местные жители предположили, что причиной ЧП стала сухая гроза. Предположительно, возгорание началось на соседней турбазе и оттуда перекинулось на деревню.