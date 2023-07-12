Минобороны усилит защиту кораблей от украинских беспилотников

Защита военных судов и кораблей России будет усилена дополнительным вооружением против БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил источник в министерстве обороны.
«Министерство обороны утвердило план модернизации кораблей и судов ВМФ России, чтобы усилить их защиту от надводных и подводных беспилотных аппаратов. На их бортах появятся дополнительное специальное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы», — сообщил собеседник «Известиям». Уточняется, что соответствующий план усиления защиты уже утвержден.
Также известно, что некоторые военные корабли и суда России уже модернизированы. По словам специалистов подводные и надводные дроны угрожают военным флотам во всем мире.
Ранее сообщалось, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в покупке у России военных кораблей. Азиатские страны рассматривают возможность приобретения не только фрегатов «Гепард-3.9, но и других проектов судостроительства.
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