12 июля 2023

Минобороны усилит защиту кораблей от украинских беспилотников

На российские военные корабли установят дополнительные средства защиты от дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно морской флот. архив. Пермь, военный корабль, вмф россии, морской порт балтийск, балтийский флот
Военный флот России будет модернизирован Фото:

Защита военных судов и кораблей России будет усилена дополнительным вооружением против БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил источник в министерстве обороны.

«Министерство обороны утвердило план модернизации кораблей и судов ВМФ России, чтобы усилить их защиту от надводных и подводных беспилотных аппаратов. На их бортах появятся дополнительное специальное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы», — сообщил собеседник «Известиям». Уточняется, что соответствующий план усиления защиты уже утвержден.

Также известно, что некоторые военные корабли и суда России уже модернизированы. По словам специалистов подводные и надводные дроны угрожают военным флотам во всем мире.

Ранее сообщалось, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в покупке у России военных кораблей. Азиатские страны рассматривают возможность приобретения не только фрегатов «Гепард-3.9, но и других проектов судостроительства.

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Защита военных судов и кораблей России будет усилена дополнительным вооружением против БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил источник в министерстве обороны. «Министерство обороны утвердило план модернизации кораблей и судов ВМФ России, чтобы усилить их защиту от надводных и подводных беспилотных аппаратов. На их бортах появятся дополнительное специальное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы», — сообщил собеседник «Известиям». Уточняется, что соответствующий план усиления защиты уже утвержден. Также известно, что некоторые военные корабли и суда России уже модернизированы. По словам специалистов подводные и надводные дроны угрожают военным флотам во всем мире. Ранее сообщалось, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в покупке у России военных кораблей. Азиатские страны рассматривают возможность приобретения не только фрегатов «Гепард-3.9, но и других проектов судостроительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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