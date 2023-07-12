В Тюменской области ожидаются ливни, град и ураган

Синоптики прогнозируют ветер с порывами более 25 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Синоптики прогнозируют на юге Тюменской области 13 и 14 июля ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер с порывами более 25 м/с. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управление по гидрометеослужбе.

«По югу Тюменской области 13,14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 12 июля из — за жары был установлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждали, что воздух прогреется выше 36 градусов.