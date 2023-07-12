12 июля 2023

В Тюменской области ожидаются ливни, град и ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, ветер
Синоптики прогнозируют ветер с порывами более 25 м/с Фото:

Синоптики прогнозируют на юге Тюменской области 13 и 14 июля ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер с порывами более 25 м/с. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управление по гидрометеослужбе.

«По югу Тюменской области 13,14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 12 июля из — за жары был установлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждали, что воздух прогреется выше 36 градусов.

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Синоптики прогнозируют на юге Тюменской области 13 и 14 июля ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер с порывами более 25 м/с. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управление по гидрометеослужбе. «По югу Тюменской области 13,14 июля местами ожидаются опасные явления. Прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в Тюмени 12 июля из — за жары был установлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждали, что воздух прогреется выше 36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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