Курганский боец выжил после взорвавшейся у груди гранаты

Боец продолжил командовать взводом после ранения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Урал», принимающий участие в специальной военной операции (СВО), выжил после взорвавшейся у груди гранаты. Противник выстелил из ВОГ-25 и снаряд попал в броню, рассказал URA.RU солдат. По его словам, случай произошел 13 июня на южнодонецком направлении.

«В районе 11:30 была замечена пехота противника, которые высадились вблизи наших рубежей. Один из противников спрятался в нашей же позиции, выстрелил в меня из ВОГ-25. Снаряд попал в броню, один из осколков просочился и зацепил легкое», — рассказал боец. Он сообщил, что осколки от гранаты также попали в руку и ногу.

По словам военнослужащего, он пытался самостоятельно отползти к своим позициям, но противник трижды выстрелил из АК-74 в область бедра. «Товарищи быстро среагировали, уничтожили его, а меня эвакуировали в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь. Я продолжил командовать взводом, несмотря на ранение», — подчеркнул «Урал». Изначально боец проходил лечение в военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, после чего его перевели в госпиталь для ветеранов войны.