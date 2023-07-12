12 июля 2023

Курганский боец выжил после взорвавшейся у груди гранаты

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Боец продолжил командовать взводом после ранения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Урал», принимающий участие в специальной военной операции (СВО), выжил после взорвавшейся у груди гранаты. Противник выстелил из ВОГ-25 и снаряд попал в броню, рассказал URA.RU солдат. По его словам, случай произошел 13 июня на южнодонецком направлении.

«В районе 11:30 была замечена пехота противника, которые высадились вблизи наших рубежей. Один из противников спрятался в нашей же позиции, выстрелил в меня из ВОГ-25. Снаряд попал в броню, один из осколков просочился и зацепил легкое», — рассказал боец. Он сообщил, что осколки от гранаты также попали в руку и ногу.

По словам военнослужащего, он пытался самостоятельно отползти к своим позициям, но противник трижды выстрелил из АК-74 в область бедра. «Товарищи быстро среагировали, уничтожили его, а меня эвакуировали в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь. Я продолжил командовать взводом, несмотря на ранение», — подчеркнул «Урал». Изначально боец проходил лечение в военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, после чего его перевели в госпиталь для ветеранов войны.

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Курганский боец с позывным «Урал», принимающий участие в специальной военной операции (СВО), выжил после взорвавшейся у груди гранаты. Противник выстелил из ВОГ-25 и снаряд попал в броню, рассказал URA.RU солдат. По его словам, случай произошел 13 июня на южнодонецком направлении. «В районе 11:30 была замечена пехота противника, которые высадились вблизи наших рубежей. Один из противников спрятался в нашей же позиции, выстрелил в меня из ВОГ-25. Снаряд попал в броню, один из осколков просочился и зацепил легкое», — рассказал боец. Он сообщил, что осколки от гранаты также попали в руку и ногу. По словам военнослужащего, он пытался самостоятельно отползти к своим позициям, но противник трижды выстрелил из АК-74 в область бедра. «Товарищи быстро среагировали, уничтожили его, а меня эвакуировали в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь. Я продолжил командовать взводом, несмотря на ранение», — подчеркнул «Урал». Изначально боец проходил лечение в военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, после чего его перевели в госпиталь для ветеранов войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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