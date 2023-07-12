Разработчики похвастались появлением нового оружия в зоне СВО

В зоне СВО испытали комплекс дистанционного управления «Курган»

13 июля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

В ходе испытаний был уничтожен украинский блиндаж Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации успешно испытали комплекс «Курган» для дистанционно управляемого противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом рассказал один из разработчиков нового оружия. «Комплекс дистанционного управления „Курган“ для противотанкового ракетного комплекса „Корнет“ впервые успешно применили в бою. В одном из эпизодов спецоперации противотанковой управляемой ракетой уничтожен блиндаж ВСУ», — передают слова собеседника РИА Новости. Комплекс «Курган» представляет собой выносной пульт. Он защищен ударопрочным корпусом и снабжен дисплеем, на который транслируется изображение с прицела противотанкового комплекса. Задача нового оружия — сохранение жизней солдат. При пуске управляемой ракеты противник видит место ее запуска, а с помощью новой разработки российские бойцы могут находится на расстоянии до 50 метров от пусковой установки. Ранее сообщалось, что российские военные корабли и суда будут лучше защищены от ударов БПЛА. Минобороны утвердило соответствующий план модернизации.

В зоне спецоперации успешно испытали комплекс «Курган» для дистанционно управляемого противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом рассказал один из разработчиков нового оружия. «Комплекс дистанционного управления „Курган“ для противотанкового ракетного комплекса „Корнет“ впервые успешно применили в бою. В одном из эпизодов спецоперации противотанковой управляемой ракетой уничтожен блиндаж ВСУ», — передают слова собеседника РИА Новости. Комплекс «Курган» представляет собой выносной пульт. Он защищен ударопрочным корпусом и снабжен дисплеем, на который транслируется изображение с прицела противотанкового комплекса. Задача нового оружия — сохранение жизней солдат. При пуске управляемой ракеты противник видит место ее запуска, а с помощью новой разработки российские бойцы могут находится на расстоянии до 50 метров от пусковой установки. Ранее сообщалось, что российские военные корабли и суда будут лучше защищены от ударов БПЛА. Минобороны утвердило соответствующий план модернизации.