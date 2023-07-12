12 июля 2023

«Татнефть» за свой счет построит более 10 домов погорельцам из курганского села Юлдус

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Нефтяная компания из Татарстана построит погорельцам из села Юлдус 13 домов Фото:

Компания «Татнефть» из Татарстана за свой счет построит 13 жилых домов в селе Юлдус (Курганская область), который пострадал в масштабном майском пожаре. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В мае в Юлдусе сгорело 228 домов и погибло семь человек.

«В ближайшее время общество „Татнефть“ за свой счет построит 13 домов для пострадавших от пожара. Еще восемь домов строятся татарскими предпринимателями и спонсорами», — говорится на сайте конгресса.

Сейчас два дома в селе Юлдус строят благодаря татарским бизнесменам из Тюменской области. По одному дому возводится при поддержке предпринимателей из города Нижневартовск и Самарской области. Строятся дома усилиями Духовного управления мусульман Чувашии и Удмуртии. В конгрессе татар, также уточнили, что по жилищным сертификатам в селе идет строительство 46 домов.

Ранее URA.RU писало, что власти Татарстана контролируют восстановление сгоревшего села Юлдус. Вице-премьер Василь Шайхразиев лично приезжает каждый месяц в Курганскую область, чтобы проверить ход строительных работ. Из Казани регулярно отправляют жителям Юлдуса гуманитарную помощь как местные власти, так и благотворители.

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Компания «Татнефть» из Татарстана за свой счет построит 13 жилых домов в селе Юлдус (Курганская область), который пострадал в масштабном майском пожаре. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В мае в Юлдусе сгорело 228 домов и погибло семь человек. «В ближайшее время общество „Татнефть“ за свой счет построит 13 домов для пострадавших от пожара. Еще восемь домов строятся татарскими предпринимателями и спонсорами», — говорится на сайте конгресса. Сейчас два дома в селе Юлдус строят благодаря татарским бизнесменам из Тюменской области. По одному дому возводится при поддержке предпринимателей из города Нижневартовск и Самарской области. Строятся дома усилиями Духовного управления мусульман Чувашии и Удмуртии. В конгрессе татар, также уточнили, что по жилищным сертификатам в селе идет строительство 46 домов. Ранее URA.RU писало, что власти Татарстана контролируют восстановление сгоревшего села Юлдус. Вице-премьер Василь Шайхразиев лично приезжает каждый месяц в Курганскую область, чтобы проверить ход строительных работ. Из Казани регулярно отправляют жителям Юлдуса гуманитарную помощь как местные власти, так и благотворители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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