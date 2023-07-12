«Татнефть» за свой счет построит более 10 домов погорельцам из курганского села Юлдус

Нефтяная компания из Татарстана построит погорельцам из села Юлдус 13 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Татнефть» из Татарстана за свой счет построит 13 жилых домов в селе Юлдус (Курганская область), который пострадал в масштабном майском пожаре. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В мае в Юлдусе сгорело 228 домов и погибло семь человек.

«В ближайшее время общество „Татнефть“ за свой счет построит 13 домов для пострадавших от пожара. Еще восемь домов строятся татарскими предпринимателями и спонсорами», — говорится на сайте конгресса.

Сейчас два дома в селе Юлдус строят благодаря татарским бизнесменам из Тюменской области. По одному дому возводится при поддержке предпринимателей из города Нижневартовск и Самарской области. Строятся дома усилиями Духовного управления мусульман Чувашии и Удмуртии. В конгрессе татар, также уточнили, что по жилищным сертификатам в селе идет строительство 46 домов.

Ранее URA.RU писало, что власти Татарстана контролируют восстановление сгоревшего села Юлдус. Вице-премьер Василь Шайхразиев лично приезжает каждый месяц в Курганскую область, чтобы проверить ход строительных работ. Из Казани регулярно отправляют жителям Юлдуса гуманитарную помощь как местные власти, так и благотворители.