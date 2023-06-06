Власти Татарстана контролируют застройку курганского сгоревшего села Юлдус

Вице-премьер Татарстана приехал в Юлдус проверить ход строительных работ Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Вице-премьер республики Татарстан Василь Шайхразиев 6 июня приехал в село Юлдус, чтобы проверить ход строительства и распределения гуманитарной помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали во Всемирном конгрессе татар.

«Шайхразиев контролирует в Юлдусе ход строительства и восстановления села. Проверяет, как распределяется гуманитарная помощь. Провел встречу с местными жителями, чтобы обсудить их проблемы», — сообщил представитель Всемирного конгресса татар.

Кроме того, в селе Юлдус прошла встреча с членами координационно-общественного совета. В ней приняли участие замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, врио главы Шадринского округа Андрей Косовских, гендиректор АО «Кургансемена» Марат Исламов, а также представители татарских общественных организаций.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не был получен.

URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана приехал в сгоревшее село в Курганской области раньше, чем планировал. Изначально он собирался приехать регион 21 июня. Первый раз Юлдус чиновник из Татарстана посетил 24 мая. Тогда местные жители жаловались ему, что не все получили жилищные сертификаты. Пожар в селе Юлдус произошел 7 мая. В огне сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек.