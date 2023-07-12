12 июля 2023

Глава Невьянского округа озвучил подробности пожара в Шайдурихе. Видео

Глава Невьянского округа Берчук: в селе Шайдуриха сгорел 41 дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в селе сгорел 41 дом (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В крупном пожаре в селе Шайдуриха сгорел 41 дом, большая часть из которых — дачи. Об этом рассказал глава Невьянского городского округа Александр Берчук.

«На сегодняшний день 41 дом сгорел, из них — 13 домов, в которых постоянно проживали жители. Остальные — это дачи и строения на земельных участках. Всего погорельцев 35 жителей, включая трех несовершеннолетних. Все службы отработали слаженно. Пожар локализовали по максимуму, не допустив его распространения на весь населенный пункт», — заявил Берчук в интервью «4 каналу».

ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Выгорели целые улицы, сгорели десятки домов. Свердловские власти уже пообещали восстановление сгоревших домов в селе.

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В крупном пожаре в селе Шайдуриха сгорел 41 дом, большая часть из которых — дачи. Об этом рассказал глава Невьянского городского округа Александр Берчук. «На сегодняшний день 41 дом сгорел, из них — 13 домов, в которых постоянно проживали жители. Остальные — это дачи и строения на земельных участках. Всего погорельцев 35 жителей, включая трех несовершеннолетних. Все службы отработали слаженно. Пожар локализовали по максимуму, не допустив его распространения на весь населенный пункт», — заявил Берчук в интервью «4 каналу». ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Выгорели целые улицы, сгорели десятки домов. Свердловские власти уже пообещали восстановление сгоревших домов в селе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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