Глава Невьянского округа озвучил подробности пожара в Шайдурихе. Видео Глава Невьянского округа Берчук: в селе Шайдуриха сгорел 41 дом 13 июля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 + Всего в селе сгорел 41 дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В крупном пожаре в селе Шайдуриха сгорел 41 дом, большая часть из которых — дачи. Об этом рассказал глава Невьянского городского округа Александр Берчук. «На сегодняшний день 41 дом сгорел, из них — 13 домов, в которых постоянно проживали жители. Остальные — это дачи и строения на земельных участках. Всего погорельцев 35 жителей, включая трех несовершеннолетних. Все службы отработали слаженно. Пожар локализовали по максимуму, не допустив его распространения на весь населенный пункт», — заявил Берчук в интервью «4 каналу». ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Выгорели целые улицы, сгорели десятки домов. Свердловские власти уже пообещали восстановление сгоревших домов в селе. В крупном пожаре в селе Шайдуриха сгорел 41 дом, большая часть из которых — дачи. Об этом рассказал глава Невьянского городского округа Александр Берчук. «На сегодняшний день 41 дом сгорел, из них — 13 домов, в которых постоянно проживали жители. Остальные — это дачи и строения на земельных участках. Всего погорельцев 35 жителей, включая трех несовершеннолетних. Все службы отработали слаженно. Пожар локализовали по максимуму, не допустив его распространения на весь населенный пункт», — заявил Берчук в интервью «4 каналу». ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Выгорели целые улицы, сгорели десятки домов. Свердловские власти уже пообещали восстановление сгоревших домов в селе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям