В крупном пожаре в селе Шайдуриха сгорел 41 дом, большая часть из которых — дачи. Об этом рассказал глава Невьянского городского округа Александр Берчук.
«На сегодняшний день 41 дом сгорел, из них — 13 домов, в которых постоянно проживали жители. Остальные — это дачи и строения на земельных участках. Всего погорельцев 35 жителей, включая трех несовершеннолетних. Все службы отработали слаженно. Пожар локализовали по максимуму, не допустив его распространения на весь населенный пункт», — заявил Берчук в интервью «4 каналу».
ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Выгорели целые улицы, сгорели десятки домов. Свердловские власти уже пообещали восстановление сгоревших домов в селе.
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