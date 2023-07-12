Куйвашев заявил, что дома, сгоревшие в селе Шайдуриха будут восстановлены

Губернатор Куйвашев пообещал помочь жителям Шайдурихи
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Шайдуриха (Свердловская область). Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.
«Сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены», — заявил Куйвашев. Губернатор пообещал всестороннюю помощь жителям села в связи с ЧП из-за крупного пожара.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), который начался вечером 12 июля. В огне было уничтожено несколько десятков жилых домов.
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