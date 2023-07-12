Куйвашев заявил, что дома, сгоревшие в селе Шайдуриха будут восстановлены

Губернатор Свердловской области Куйвашев: дома, сгоревшие в селе Шайдуриха восстановят
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор Куйвашев пообещал помочь жителям Шайдурихи Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Шайдуриха (Свердловская область). Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

«Сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены», — заявил Куйвашев. Губернатор пообещал всестороннюю помощь жителям села в связи с ЧП из-за крупного пожара.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), который начался вечером 12 июля. В огне было уничтожено несколько десятков жилых домов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Шайдуриха (Свердловская область). Об этом сообщили в департаменте информационной политики области. «Сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены», — заявил Куйвашев. Губернатор пообещал всестороннюю помощь жителям села в связи с ЧП из-за крупного пожара. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), который начался вечером 12 июля. В огне было уничтожено несколько десятков жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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