12 июля 2023

Челябинские бойцы запечатлели символ СВО в небе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза в Екатеринбурге, погода, облака, небо, тучи, кучевые облака
Облака сформировали большую букву «Z» Фото:
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Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, запечатлели в небе символ СВО — букву «Z». Как сообщил URA.RU 13 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, облака сформировали знак поддержки ребятам.

«Посмотрите, какое фото сделали южноуральские бойцы. Облака сформировались в гигантскую букву „Z“. Необычную подсветку туч закатным солнцем парни объяснили просто: „Небо за нас!“», — сообщил URA.RU Рыжий.

С самого начала спецоперации буквы «Z» и «V» стали ее символами. Бойцы размещают их на танках, автомобилях и других боевых машинах. Граждане клеят символы на автомобилях и зданиях — в знак поддержки ребят, находящихся в зоне СВО.

Облака сформировали букву «Z»
Облака сформировали букву «Z»
Фото:

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Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, запечатлели в небе символ СВО — букву «Z». Как сообщил URA.RU 13 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, облака сформировали знак поддержки ребятам. «Посмотрите, какое фото сделали южноуральские бойцы. Облака сформировались в гигантскую букву „Z“. Необычную подсветку туч закатным солнцем парни объяснили просто: „Небо за нас!“», — сообщил URA.RU Рыжий. С самого начала спецоперации буквы «Z» и «V» стали ее символами. Бойцы размещают их на танках, автомобилях и других боевых машинах. Граждане клеят символы на автомобилях и зданиях — в знак поддержки ребят, находящихся в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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