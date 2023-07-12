Челябинские бойцы запечатлели символ СВО в небе. Фото

13 июля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Облака сформировали большую букву «Z» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, запечатлели в небе символ СВО — букву «Z». Как сообщил URA.RU 13 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, облака сформировали знак поддержки ребятам. «Посмотрите, какое фото сделали южноуральские бойцы. Облака сформировались в гигантскую букву „Z“. Необычную подсветку туч закатным солнцем парни объяснили просто: „Небо за нас!“», — сообщил URA.RU Рыжий. С самого начала спецоперации буквы «Z» и «V» стали ее символами. Бойцы размещают их на танках, автомобилях и других боевых машинах. Граждане клеят символы на автомобилях и зданиях — в знак поддержки ребят, находящихся в зоне СВО. Облака сформировали букву «Z» Фото: пресс-служба ОНФ в Челябинской области

Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, запечатлели в небе символ СВО — букву «Z». Как сообщил URA.RU 13 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, облака сформировали знак поддержки ребятам. «Посмотрите, какое фото сделали южноуральские бойцы. Облака сформировались в гигантскую букву „Z“. Необычную подсветку туч закатным солнцем парни объяснили просто: „Небо за нас!“», — сообщил URA.RU Рыжий. С самого начала спецоперации буквы «Z» и «V» стали ее символами. Бойцы размещают их на танках, автомобилях и других боевых машинах. Граждане клеят символы на автомобилях и зданиях — в знак поддержки ребят, находящихся в зоне СВО.