Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

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Владислав Даванко предложил признать семьи с двумя детьми многодетными Фото:

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Такое обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — следует из документа, его приводит РИА Новости. Даванков отметил, что в России семей с тремя детьми меньше, чем с двумя. Дело в том, что родители не хотят рождать еще одного ребенка из-за дополнительных финансовых расходов.

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После принятия закона семьи с двумя детьми смогут воспользоваться всеми льготами, которые выдаются для многодетных семей. Например, такие семьи смогут не платить земельный налог на шесть соток и оформить льготную ипотеку.

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Такое обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. «Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — следует из документа, его приводит РИА Новости. Даванков отметил, что в России семей с тремя детьми меньше, чем с двумя. Дело в том, что родители не хотят рождать еще одного ребенка из-за дополнительных финансовых расходов. После принятия закона семьи с двумя детьми смогут воспользоваться всеми льготами, которые выдаются для многодетных семей. Например, такие семьи смогут не платить земельный налог на шесть соток и оформить льготную ипотеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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