Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

13 июля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Владислав Даванко предложил признать семьи с двумя детьми многодетными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Такое обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. «Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — следует из документа, его приводит РИА Новости. Даванков отметил, что в России семей с тремя детьми меньше, чем с двумя. Дело в том, что родители не хотят рождать еще одного ребенка из-за дополнительных финансовых расходов. Новость по теме Как многодетная семья может получить деньги от государства. Инфографика После принятия закона семьи с двумя детьми смогут воспользоваться всеми льготами, которые выдаются для многодетных семей. Например, такие семьи смогут не платить земельный налог на шесть соток и оформить льготную ипотеку.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Такое обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. «Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — следует из документа, его приводит РИА Новости. Даванков отметил, что в России семей с тремя детьми меньше, чем с двумя. Дело в том, что родители не хотят рождать еще одного ребенка из-за дополнительных финансовых расходов. После принятия закона семьи с двумя детьми смогут воспользоваться всеми льготами, которые выдаются для многодетных семей. Например, такие семьи смогут не платить земельный налог на шесть соток и оформить льготную ипотеку.