Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. Такое обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — следует из документа, его приводит РИА Новости. Даванков отметил, что в России семей с тремя детьми меньше, чем с двумя. Дело в том, что родители не хотят рождать еще одного ребенка из-за дополнительных финансовых расходов.
После принятия закона семьи с двумя детьми смогут воспользоваться всеми льготами, которые выдаются для многодетных семей. Например, такие семьи смогут не платить земельный налог на шесть соток и оформить льготную ипотеку.
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