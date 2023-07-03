Как семья с детьми может экономить на налогах

Родители могут получать 3000 рублей в месяц за третьего и последующего ребенка

03 июля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Каждый месяц родители могут получать 3000 рублей за третьего и последующего ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья. URA.RU приводит информацию о том, как семья с детьми может экономить на налогах. Налог на имущество Родители трех и более детей до 18 лет могут получить дополнительную выплату на каждого ребенка. Для квартиры или комнаты налог полагается в размере стоимости пяти кв. м., для дома или его части семь кв. м. Земельный налог Многодетные семьи с 2019 года могут не оплачивать земельный налог за шесть соток. Если участок больше 600 кв.м, то оплата будет частичная. НДФЛ из зарплаты У многодетных семей есть возможность получить стандартный вычет. За первого и второго ребенка родители могут получить 1400 рублей в месяц. За третьего и последующего полагается выплата в размере 3000 рублей ежемесячно. Можно сэкономить 390 рублей. На детей с инвалидностью полагается повышенный вычет в месяц. Дополнительный стандартный вычет при инвалидности составляет 12 000 рублей может получить родители, супруги родителей и усыновители. 6000 рублей приходят опекунам, попечителям и их супругам. В случае если у третьего ребенка инвалидность, то в месяц семья может сэкономить на НДФЛ 4628 рублей. Рассчитать можно по формуле: 1 400 рублей × 2 + 3000 рублей + 12 000 рублей = 17 800 рублей. НДФЛ при продаже имущества Многодетные семьи могут не платить налог за продажу единственного жилья. Это относится к сделка по продаже, которые были совершены раньше минимального срока владения — трех или пяти лет. Главное условие- покупка новой большей площади или кадастровой стоимости. До 30 апреля 2024 года действует данное правило. Например, семья может не платить налог за продажу, если семья с двумя детьми совершила продажу квартиру за два миллиона рублей. При условии, если ее приобретали за 1,7 миллионов рублей. Налоговые вычеты Для уменьшения или возврата НДФЛ возможно в размере расходов на обучение и лечение детей. Можно сэкономить 6500 рублей в месяц в случае оплаты за вуз, частный детский садик или языковые курсы. При оплате медицинских услуг, лекарств, ДМС и спортивных секций семья получит до 15 600 рублей. С 2024 года лимиты вырастут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья. URA.RU приводит информацию о том, как семья с детьми может экономить на налогах. Родители трех и более детей до 18 лет могут получить дополнительную выплату на каждого ребенка. Для квартиры или комнаты налог полагается в размере стоимости пяти кв. м., для дома или его части семь кв. м. Многодетные семьи с 2019 года могут не оплачивать земельный налог за шесть соток. Если участок больше 600 кв.м, то оплата будет частичная. У многодетных семей есть возможность получить стандартный вычет. За первого и второго ребенка родители могут получить 1400 рублей в месяц. За третьего и последующего полагается выплата в размере 3000 рублей ежемесячно. Можно сэкономить 390 рублей. На детей с инвалидностью полагается повышенный вычет в месяц. Дополнительный стандартный вычет при инвалидности составляет 12 000 рублей может получить родители, супруги родителей и усыновители. 6000 рублей приходят опекунам, попечителям и их супругам. В случае если у третьего ребенка инвалидность, то в месяц семья может сэкономить на НДФЛ 4628 рублей. Рассчитать можно по формуле: 1 400 рублей × 2 + 3000 рублей + 12 000 рублей = 17 800 рублей. Многодетные семьи могут не платить налог за продажу единственного жилья. Это относится к сделка по продаже, которые были совершены раньше минимального срока владения — трех или пяти лет. Главное условие- покупка новой большей площади или кадастровой стоимости. До 30 апреля 2024 года действует данное правило. Например, семья может не платить налог за продажу, если семья с двумя детьми совершила продажу квартиру за два миллиона рублей. При условии, если ее приобретали за 1,7 миллионов рублей. Для уменьшения или возврата НДФЛ возможно в размере расходов на обучение и лечение детей. Можно сэкономить 6500 рублей в месяц в случае оплаты за вуз, частный детский садик или языковые курсы. При оплате медицинских услуг, лекарств, ДМС и спортивных секций семья получит до 15 600 рублей. С 2024 года лимиты вырастут.