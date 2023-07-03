Семьи с двумя и более детьми могут не оплачивать НДФЛ при продаже жилья. URA.RU приводит информацию о том, как семья с детьми может экономить на налогах.
Налог на имущество
Родители трех и более детей до 18 лет могут получить дополнительную выплату на каждого ребенка. Для квартиры или комнаты налог полагается в размере стоимости пяти кв. м., для дома или его части семь кв. м.
Земельный налог
Многодетные семьи с 2019 года могут не оплачивать земельный налог за шесть соток. Если участок больше 600 кв.м, то оплата будет частичная.
НДФЛ из зарплаты
У многодетных семей есть возможность получить стандартный вычет. За первого и второго ребенка родители могут получить 1400 рублей в месяц. За третьего и последующего полагается выплата в размере 3000 рублей ежемесячно. Можно сэкономить 390 рублей.
На детей с инвалидностью полагается повышенный вычет в месяц. Дополнительный стандартный вычет при инвалидности составляет 12 000 рублей может получить родители, супруги родителей и усыновители. 6000 рублей приходят опекунам, попечителям и их супругам. В случае если у третьего ребенка инвалидность, то в месяц семья может сэкономить на НДФЛ 4628 рублей. Рассчитать можно по формуле: 1 400 рублей × 2 + 3000 рублей + 12 000 рублей = 17 800 рублей.
НДФЛ при продаже имущества
Многодетные семьи могут не платить налог за продажу единственного жилья. Это относится к сделка по продаже, которые были совершены раньше минимального срока владения — трех или пяти лет. Главное условие- покупка новой большей площади или кадастровой стоимости. До 30 апреля 2024 года действует данное правило. Например, семья может не платить налог за продажу, если семья с двумя детьми совершила продажу квартиру за два миллиона рублей. При условии, если ее приобретали за 1,7 миллионов рублей.
Налоговые вычеты
Для уменьшения или возврата НДФЛ возможно в размере расходов на обучение и лечение детей. Можно сэкономить 6500 рублей в месяц в случае оплаты за вуз, частный детский садик или языковые курсы. При оплате медицинских услуг, лекарств, ДМС и спортивных секций семья получит до 15 600 рублей. С 2024 года лимиты вырастут.
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