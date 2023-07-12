В Челябинске арестовали водителя грузовика, в ДТП с которым погибла женщина с ребенком

13 июля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Водителя отправили в СИЗО до 11 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 13 июля принял решение о взятии под стражу водителя грузовика Айказа Малхасяна, в ДТП с которым погибла женщина с ребенком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. «Суд Центрального района Челябинска арестовал водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого скончались мать и сын, находившиеся в автомобиле Lifan. Водитель арестован на два месяца, то есть до 11 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел днем 11 июля. Водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и протаранил легковушку. В результате ДТП глава семейства и 13-летняя дочь получили травмы. Женщина и второй ребенок от полученных травм скончались на месте аварии.

Центральный райсуд Челябинска 13 июля принял решение о взятии под стражу водителя грузовика Айказа Малхасяна, в ДТП с которым погибла женщина с ребенком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. «Суд Центрального района Челябинска арестовал водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого скончались мать и сын, находившиеся в автомобиле Lifan. Водитель арестован на два месяца, то есть до 11 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел днем 11 июля. Водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и протаранил легковушку. В результате ДТП глава семейства и 13-летняя дочь получили травмы. Женщина и второй ребенок от полученных травм скончались на месте аварии.