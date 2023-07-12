12 июля 2023

В Челябинске арестовали водителя грузовика, в ДТП с которым погибла женщина с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Водителя отправили в СИЗО до 11 сентября Фото:

Центральный райсуд Челябинска 13 июля принял решение о взятии под стражу водителя грузовика Айказа Малхасяна, в ДТП с которым погибла женщина с ребенком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

«Суд Центрального района Челябинска арестовал водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого скончались мать и сын, находившиеся в автомобиле Lifan. Водитель арестован на два месяца, то есть до 11 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел днем 11 июля. Водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и протаранил легковушку. В результате ДТП глава семейства и 13-летняя дочь получили травмы. Женщина и второй ребенок от полученных травм скончались на месте аварии.

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Центральный райсуд Челябинска 13 июля принял решение о взятии под стражу водителя грузовика Айказа Малхасяна, в ДТП с которым погибла женщина с ребенком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. «Суд Центрального района Челябинска арестовал водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого скончались мать и сын, находившиеся в автомобиле Lifan. Водитель арестован на два месяца, то есть до 11 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел днем 11 июля. Водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и протаранил легковушку. В результате ДТП глава семейства и 13-летняя дочь получили травмы. Женщина и второй ребенок от полученных травм скончались на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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