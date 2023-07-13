Жители пострадавшей в страшном пожаре Шайдурихи заявляли о задымлении за неделю до ЧП

Жители пострадавшей в пожаре Шайдурихи заявляли о задымлении за неделю до ЧП

Местные жители предполагают, что пожар в село пришел из леса, но в Авиалесоохране эту информацию опровергают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Жители села Шайдуриха (Свердловская область), где в пожаре сгорели больше 40 строений, говорят о том, что задымление в населенном пункте было еще неделю назад, но на него никто не отреагировал. При этом, как рассказал URA.RU директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров, причины пожара в Шайдурихе, по предварительным данным, не связаны с действующим пожаром.

«Задымление на Серовском тракте (находится левее от Шайдурихи, — прим. URA.RU) фиксировалось еще неделю назад, но меры никто не принимал. Думаем, что огонь как раз и пришел из леса», — поделились с корреспондентом агентства местные жители.

Александр Петров подтверждает, что сообщения о задымлении действительно поступали от жителей Шайдурихи. Причиной дыма был действующий пожар в районе деревни Ольховка Верхнепышминского района, где также работают спасатели. «Долгое время стоял южный и западный ветер, и дым приносило даже в Екатеринбург, не говоря о поселках, которые находились рядом с очагом. Шайдуриха находилась на достаточно большом расстоянии от пожара — более 12 км, но ветром дым туда все равно приносило», — поделился директор Уральской базы авиалесоохраны.

При этом, отмечает он, причина пожара в Шайдурихе не связана с огнем, который разгорелся рядом с Ольховкой. По предварительным данным, очаг возгорания находился не на землях гослесфонда, а в камышах местной реки.

Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.