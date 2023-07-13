Вице-спикер Совфеда Турчак вступился за критиковавшего армию генерала Попова

Вице-спикер Совфеда Турчак: обращение генерала Попова с критикой армии было непубличным
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Андрей Турчак раскритиковал Андрея Гурулева Фото:

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вступился за генерал-майора Ивана Попова, который покинул пост командующего 58-й армией Южного военного округа после составления доклада о проблемах в армии РФ. Ранее информацию об этом распространил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что доклад генерала Попова был непубличным, он находился в секретном чате командиров и бойцов 58-й российской армии. Также Турчак подчеркнул, что совесть Попова после решения уйти с поста чиста. Вице-спикер Совета Федерации отметил, что армия должна оставаться вне политики.

Ранее Попов составил документ о проблемах в армии РФ. После его презентации генерал лишился своей должности.

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Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вступился за генерал-майора Ивана Попова, который покинул пост командующего 58-й армией Южного военного округа после составления доклада о проблемах в армии РФ. Ранее информацию об этом распространил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что доклад генерала Попова был непубличным, он находился в секретном чате командиров и бойцов 58-й российской армии. Также Турчак подчеркнул, что совесть Попова после решения уйти с поста чиста. Вице-спикер Совета Федерации отметил, что армия должна оставаться вне политики. Ранее Попов составил документ о проблемах в армии РФ. После его презентации генерал лишился своей должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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