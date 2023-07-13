Вице-спикер Совфеда Турчак вступился за критиковавшего армию генерала Попова

Вице-спикер Совфеда Турчак: обращение генерала Попова с критикой армии было непубличным

13 июля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак раскритиковал Андрея Гурулева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вступился за генерал-майора Ивана Попова, который покинул пост командующего 58-й армией Южного военного округа после составления доклада о проблемах в армии РФ. Ранее информацию об этом распространил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале . Он отметил, что доклад генерала Попова был непубличным, он находился в секретном чате командиров и бойцов 58-й российской армии. Также Турчак подчеркнул, что совесть Попова после решения уйти с поста чиста. Вице-спикер Совета Федерации отметил, что армия должна оставаться вне политики. Ранее Попов составил документ о проблемах в армии РФ. После его презентации генерал лишился своей должности.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вступился за генерал-майора Ивана Попова, который покинул пост командующего 58-й армией Южного военного округа после составления доклада о проблемах в армии РФ. Ранее информацию об этом распространил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что доклад генерала Попова был непубличным, он находился в секретном чате командиров и бойцов 58-й российской армии. Также Турчак подчеркнул, что совесть Попова после решения уйти с поста чиста. Вице-спикер Совета Федерации отметил, что армия должна оставаться вне политики. Ранее Попов составил документ о проблемах в армии РФ. После его презентации генерал лишился своей должности.