В Екатеринбурге начали украшать огромный медианавес на Вайнера. Фото

13 июля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Медианавес протянется от Ленина до Малышев Фото: Московец Илья © URA.RU Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера — постепенно преображается. Часть огромного навеса с подсветкой уже установили и начали его украшать позолоченными элементами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который оказался недалеко от места установки одного из подарков к 300-летию города. «Возле навеса стоит машина с позолоченными решетками. Рабочие начали устанавливать элементы на фасады конструкции», — передает корреспондент. Ранее стало известно, что к юбилею города в Екатеринбурге появится навес с подсветкой. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Как он будет светиться по ночам — можно посмотреть в материале URA.RU.

Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера — постепенно преображается. Часть огромного навеса с подсветкой уже установили и начали его украшать позолоченными элементами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который оказался недалеко от места установки одного из подарков к 300-летию города. «Возле навеса стоит машина с позолоченными решетками. Рабочие начали устанавливать элементы на фасады конструкции», — передает корреспондент. Ранее стало известно, что к юбилею города в Екатеринбурге появится навес с подсветкой. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Как он будет светиться по ночам — можно посмотреть в материале URA.RU.