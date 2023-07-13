В Екатеринбурге начали украшать огромный медианавес на Вайнера. Фото

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Городские зарисовки. Екатеринбург, отсчет времени, екатеринбург 300, медианавес
Медианавес протянется от Ленина до Малышев Фото:

Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера — постепенно преображается. Часть огромного навеса с подсветкой уже установили и начали его украшать позолоченными элементами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который оказался недалеко от места установки одного из подарков к 300-летию города.

«Возле навеса стоит машина с позолоченными решетками. Рабочие начали устанавливать элементы на фасады конструкции», — передает корреспондент.

Ранее стало известно, что к юбилею города в Екатеринбурге появится навес с подсветкой. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Как он будет светиться по ночам — можно посмотреть в материале URA.RU.

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Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера — постепенно преображается. Часть огромного навеса с подсветкой уже установили и начали его украшать позолоченными элементами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который оказался недалеко от места установки одного из подарков к 300-летию города. «Возле навеса стоит машина с позолоченными решетками. Рабочие начали устанавливать элементы на фасады конструкции», — передает корреспондент. Ранее стало известно, что к юбилею города в Екатеринбурге появится навес с подсветкой. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Как он будет светиться по ночам — можно посмотреть в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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