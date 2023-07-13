Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера — постепенно преображается. Часть огромного навеса с подсветкой уже установили и начали его украшать позолоченными элементами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который оказался недалеко от места установки одного из подарков к 300-летию города.
«Возле навеса стоит машина с позолоченными решетками. Рабочие начали устанавливать элементы на фасады конструкции», — передает корреспондент.
Ранее стало известно, что к юбилею города в Екатеринбурге появится навес с подсветкой. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Как он будет светиться по ночам — можно посмотреть в материале URA.RU.
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