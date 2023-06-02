К 300-летию Екатеринбурга на улице Вайнера установят огромный медианавес. Фото

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, улица вайнера
Конструкция на Вайнера будет временной Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — планируют установить огромный навес с подсветкой на улице Вайнера. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Положительное заключение выдало управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«На основании изложенного можно сделать вывод, что осуществление деятельности при производстве работ по устройству временных конструкций медиаэкрана в рамках реализации проекта реализации проекта „г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16. Медиаэкран“, не оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объектов культурного наследия регионального значения», — говорится в экспертизе, размещенной на сайте управления. Навес будет сделан из металла в черном и золотистом цвете.

В Новый год в 2022 году на улице Вайнера были установлены гигантские арт-объекты. Они появились благодаря поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Работники решили организовать добровольный денежный сбор.

Так навес будет выглядеть по вечерам
Так навес будет выглядеть по вечерам
Фото:
Днем навес будет выглядеть чуть скромнее
Днем навес будет выглядеть чуть скромнее
Фото:
Навес с медиаэкраном будет в фирменных цветах «Сима-ленда!
Навес с медиаэкраном будет в фирменных цветах «Сима-ленда!
Фото:
Так выглядят эскизы конструкции
Так выглядят эскизы конструкции
Фото:
Фото:

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На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — планируют установить огромный навес с подсветкой на улице Вайнера. Он временно расположится на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Положительное заключение выдало управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «На основании изложенного можно сделать вывод, что осуществление деятельности при производстве работ по устройству временных конструкций медиаэкрана в рамках реализации проекта реализации проекта „г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16. Медиаэкран“, не оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объектов культурного наследия регионального значения», — говорится в экспертизе, размещенной на сайте управления. Навес будет сделан из металла в черном и золотистом цвете. В Новый год в 2022 году на улице Вайнера были установлены гигантские арт-объекты. Они появились благодаря поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Работники решили организовать добровольный денежный сбор.
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