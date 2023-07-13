Депутат ГД Картаполов: Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым

13 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ услышали о проблемах в зоне СВО и должны принять меры, считает Андрей Картаполов Фото: Карпухин Сергей/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проблемы, о которых заявил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов, в частности, отсутствие контрбатарейной борьбы в зоне СВО, станций артиллерийской разведки, — будут решаться. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных. Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать», — подчеркнул Андрей Картаполов. Ранее глава комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Андрей Гурулев опубликовал обращение действующего командира армии, генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». В нем Попов сообщил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в ВС России, в котором рассказал о главных из них «по боевой работе, по обеспечению». Командующий подчеркнул, что в зоне СВО, в частности, отсутствует контрбатарейная борьба и нет станции артиллерийской разведки

Проблемы, о которых заявил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов, в частности, отсутствие контрбатарейной борьбы в зоне СВО, станций артиллерийской разведки, — будут решаться. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных. Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать», — подчеркнул Андрей Картаполов. Ранее глава комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Андрей Гурулев опубликовал обращение действующего командира армии, генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». В нем Попов сообщил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в ВС России, в котором рассказал о главных из них «по боевой работе, по обеспечению». Командующий подчеркнул, что в зоне СВО, в частности, отсутствует контрбатарейная борьба и нет станции артиллерийской разведки