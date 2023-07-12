12 июля 2023

Губернатор Моор привлечет в Тюменскую область новых инвесторов «Сколково»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково». Совместные проекты Моор обсудил с председателем правления фонда Игорем Дроздовым.

«Программу визита завершила встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством фонда „Сколково“, во время которой обсудили вовлечение инвесторов „Сколково“ в региональные проекты», — говорится в telegram-канале замгубернатора Андрея Пантелеева. При этом тюменский Технопарк уже является региональным оператором «Сколково» с 2019 года, имея наработанные связи.

В результате нынешней встречи тюменские власти договорились усилить сотрудничество со «Сколково» по развитию нефтегазового кластера и проработать взаимодействие с инвесторами из Индии и Китая. «Для дальнейшей работы по развитию кластеров, помимо нефтегазового, были обозначены сельское хозяйство и креативные индустрии. В рамках этой деятельности будет проработан вопрос о совместной финансовой поддержке проектов со стороны Фонда „Сколково“ и региона», — говорится в публикации канала.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Предприятие также получило поддержку фонда «Сколково».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково». Совместные проекты Моор обсудил с председателем правления фонда Игорем Дроздовым. «Программу визита завершила встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством фонда „Сколково“, во время которой обсудили вовлечение инвесторов „Сколково“ в региональные проекты», — говорится в telegram-канале замгубернатора Андрея Пантелеева. При этом тюменский Технопарк уже является региональным оператором «Сколково» с 2019 года, имея наработанные связи. В результате нынешней встречи тюменские власти договорились усилить сотрудничество со «Сколково» по развитию нефтегазового кластера и проработать взаимодействие с инвесторами из Индии и Китая. «Для дальнейшей работы по развитию кластеров, помимо нефтегазового, были обозначены сельское хозяйство и креативные индустрии. В рамках этой деятельности будет проработан вопрос о совместной финансовой поддержке проектов со стороны Фонда „Сколково“ и региона», — говорится в публикации канала. Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Предприятие также получило поддержку фонда «Сколково».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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