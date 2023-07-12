Губернатор Моор привлечет в Тюменскую область новых инвесторов «Сколково»

13 июля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Александр Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково». Совместные проекты Моор обсудил с председателем правления фонда Игорем Дроздовым. «Программу визита завершила встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством фонда „Сколково“, во время которой обсудили вовлечение инвесторов „Сколково“ в региональные проекты», — говорится в telegram-канале замгубернатора Андрея Пантелеева. При этом тюменский Технопарк уже является региональным оператором «Сколково» с 2019 года, имея наработанные связи. В результате нынешней встречи тюменские власти договорились усилить сотрудничество со «Сколково» по развитию нефтегазового кластера и проработать взаимодействие с инвесторами из Индии и Китая. «Для дальнейшей работы по развитию кластеров, помимо нефтегазового, были обозначены сельское хозяйство и креативные индустрии. В рамках этой деятельности будет проработан вопрос о совместной финансовой поддержке проектов со стороны Фонда „Сколково“ и региона», — говорится в публикации канала. Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Предприятие также получило поддержку фонда «Сколково». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково». Совместные проекты Моор обсудил с председателем правления фонда Игорем Дроздовым. «Программу визита завершила встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством фонда „Сколково“, во время которой обсудили вовлечение инвесторов „Сколково“ в региональные проекты», — говорится в telegram-канале замгубернатора Андрея Пантелеева. При этом тюменский Технопарк уже является региональным оператором «Сколково» с 2019 года, имея наработанные связи. В результате нынешней встречи тюменские власти договорились усилить сотрудничество со «Сколково» по развитию нефтегазового кластера и проработать взаимодействие с инвесторами из Индии и Китая. «Для дальнейшей работы по развитию кластеров, помимо нефтегазового, были обозначены сельское хозяйство и креативные индустрии. В рамках этой деятельности будет проработан вопрос о совместной финансовой поддержке проектов со стороны Фонда „Сколково“ и региона», — говорится в публикации канала. Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Тюменские молочные фермы», принадлежащее группе компаний «Дамате», внедрит отечественную систему управления стадом в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Предприятие также получило поддержку фонда «Сколково».